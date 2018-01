El exvicepresidente de la Generalitat Francisco Camps ha afirmado este martes que no le preocupa el testimonio de Ricardo Costa en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del Partido Popular en la Comunitat Valenciana.

En declaraciones en exclusiva a Levante Televisión a su llegada a la sede del Consell Jurídic Consultiu, Camps ha asegurado ante la confesión de Costa, que a esa hora aún no había testificado: "No estoy ni preocupado ni atento a lo que vaya a decir".

Asimismo, Camps ha admitido que no sigue "absolutamente nada" del juicio que se desarrolla desde la pasada semana en Madrid y en el que se encuentra en el centro de las acusaciones, tras declarar los cabecillas de Gürtel que él era la ´X´ de la trama.

Sobre su permanencia como miembro del Consell Jurídic Consultiu, cuestionada incluso por el PPCV, y preguntado sobre si sentía presión mediática para dimitir, se ha limitado a decir: "Estoy muy a gusto aquí".

Niega la financiación irregular y desmiente a Costa

Tras la reunión del CJC, Camps ha comparecido ante los periodistas y ha negado la financiación irregular del PPCV que Costa sí ha admitido.

"Es triste que el derecho a la defensa incluya la obligación a la ofensa", ha lamentado

"Después de ocho años, a la instrucción del caso no he ido ni como testigo. En la última semana solo escuché mi nombre sin hechos concretos porque no los hay, alguien parecía que estaba cumpliendo alguna orden de cómo hacer no sé qué cosa", ha continuado.

"Nunca di ninguna instrucción para ninguna actitud irregular" ha insistido. En ese sentido, ha considerado que "cualquier persona que reciba una indicación irregular" o no debe seguirla, o debe dimitir si la cumple o ha de ponerla en conocimiento del Ministerio Fiscal.

En esta línea, ha defendido que "ningún empresario podrá decir que haya recibido una indicación o señal para hace ningún tipo de aportación al PPCV cuando yo era presidente ni nadie podrá decir jamás que yo dijera que se hicieran las cosas fuera de la legalidad. Yo tenía mis competencias, que no eran pocas, ser presidente de la Comunitat y del PPCV. Tenía mi trabajo y mi esfuerzo", ha subrayado.

Así, preguntado entonces por si niega financiación irregular en el PPCV, ha respondido: "La niego", y ha agregado: "Cuando en 2009 empezaron a aparecer estas cosas, pregunté a las personas que llevaban las campañas y me lo negaron rotundamente. Y me sacaron documentación presentada ante el tribunal y la Sindicatura de Cuentas", ha dicho. "Yo lo pregunté y se me contestó de manera contundente. La financiación de las campañas estaban siendo perfectamente fiscalizadas y nadie había puesto ningún reparo a las cuentas del PP", ha reiterado.



Reunión con Costa

Camps ha reconocido que habló con Ricardo Costa hace alrededor de un mes, en una comida a la que asistieron otras personas. "Vino él y su mujer y en ningún momento contó nada de lo que está contando hoy. Había diez testigos allí, hablando del partido, de la Comunitat Valenciana? Ninguno podía imaginarse lo de hoy. Es una incoherencia absoluta su comportamiento", ha subrayado.

Además, afirma que el 9 de enero recibió un documento en el que Costa se exculpaba de todo."Me parece todo un sinsentido", ha refrendado.



No se plantea dimitir

El expresidente no se plantea dimitir del Jurídic: "no tengo por qué, me siento muy a gusto en esta casa. No sé por qué me hacen esta pregunta. Algunos querrían que dimitiese de todo, hasta de la ciudadanía valenciana".

"Cuando dimití como presidente -ha continuado-, tuve un juicio ya siendo miembro del CJC y no dimití. Fui absuelto y el Supremo volvió a corroborar la absolución".