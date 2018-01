El PP pretende aliarse con Podemos para que el Consell vete a contratistas de Gürtel

Más presión a Camps al abrir las Cortes la vía para pedir que dimita del Consell Jurídic Consultiu.

«Los empresarios vinculados a la corrupción del PP no deben seguir beneficiándose de contratos públicos». Lo dijo el viernes el portavoz de Podemos en las Cortes, Antonio Estañ. Una declaración que la formación morada baraja convertir en propuesta y que, paradojas de la vida, podría tener como principal y quizás único aliado al PP.

La reflexión de Estañ supone poner en el foco a los empresarios que, según su propia confesión dentro del caso Gürtel, colaboraron con el PP y con la trama de Francisco Correa para hacer factible la financiación irregular del PP. El pacto al que llegaron con la Fiscalía les exime de la cárcel.

Con el interés puesto en el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, (quien según el testimonio de Álvaro Pérez, El Bigotes, sería quien habría ordenado los pagos en b), los empresarios procesados parecen haber escapado a las críticas.

Solo Podemos los tiene en la diana dentro de su estrategia de diferenciarse del bipartito y ser más crítico con el Consell, una estrategia en la que se han ganado un aliado imprevisto. La dirección regional del PPCV lleva tiempo enfrentada con la cúpula empresarial y su presidenta Isabel Bonig no sólo quiere romper con el viejo PP (aquel que personifica los casos de corrupción), sino también con la simbiosis que en su día constituyeron populares y empresarios.

Esta suerte de PP antisistema ha llevado a Bonig a liderar en las Cortes una propuesta para revisar las ayudas institucionales que la Generalitat otorga a sindicatos y organizaciones empresariales más representativas, pero los populares no descartan ir más allá y apoyar a Podemos si finalmente pone por escrito su veto a que los empresarios vinculados a Gürtel sigan contratando con la Generalitat.

El entorno de Bonig subraya que algunas de estas empresas señaladas siguen siendo adjudicatarias de la Generalitat y, en concreto, detallan que trabajan para la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. Apuntan también que si al final Podemos lanza el pulso al Consell, cada partido tendrá que retratarse: «A lo mejor el PSPV no se atreve a enfrentarse a grandes contratistas, que además trabajan en todos los ayuntamientos», apuntan. Está por ver, sin embargo, cómo esta posición es digerida en la dirección nacional del PP.



Camps, contra las cuerdas

La presión política para que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps abandone su plaza en el Consell Jurídic Consultiu (CJC), que le corresponde como miembro nato durante 15 años por haber sido jefe del Consell más de una legislatura, va a aumentar en los próximos días.

Compromís tiene previsto presentar mañana en el pleno de las Cortes una Proposición no de Ley de tramitación inmediata, una especie de resolución institucional que requiere el voto favorable de todos los partidos para su votación, y que exigiría la dimisión de Camps. Los tres partidos de izquierda y Ciudadanos la apoyarían, pero si el PP no lo hace, Compromís tiene previsto presentarla por la vía ordinaria, por lo que en un pleno posterior acabaría por votarse. La intención de Compromís es que las Cortes aprueben exigir a Camps su dimisión del único cargo público que aún ocupa y además el compromiso de toda la cámara de retomar la reforma de la ley de expresidentes para que una amplia mayoría de las Cortes pueda decidir la suspensión del tratamiento de expresidente a implicados en corrupción. A principios de legislatura, Podemos ya trató de recortar los privilegios a los expresidentes, pero no logró suficientes apoyos.

Según la ley del Consell Jurídic Consultiu (CJC), los miembros natos como Camps solo dejan de pertenecer al órgano consultivo del Consell por defunción, renuncia, extinción del mandato o incapacidad o inhabilitación declaradas por resolución judicial firme.

Mientras, la presión entre los partidos sigue después de que miembros de la trama Gürtel hayan implicado a Camps y tras la información de este periódico de que el exjefe del Consell siguió pasando comidas de lujo y viajes a la Generalitat tras dejar el Consell. El sindic del PSPV, Manolo Mata, aseguró ayer que Camps se haría un favor a sí mismo y a la sociedad «si abandonara inmediatamente el Jurídic y asume de una vez por todas su responsabilidades políticas». Mata afirma que las facturas que revela este diario «demuestran que es muy fácil «pasar de Molt Honorable a 'molt miserable'».

El dirigente socialista incide en que este órgano prevé la participación de los expresidentes, pero «siempre que sean personas de honor y gente honorable». En la misma línea se manifestaban Compromís y el resto de partidos. Todos, salvo el PP, reprocharon que el expresidente pasara gastos tras dejar su cargo al frente de la Generalitat Valenciana.