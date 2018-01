El AVE inaugural a Castellón llega con 32 minutos de retraso

El tren se ha parado a las 11.50 horas antes de llegar a Sagunt durante 22 minutos por un problema en el cambio de vía - Ha llegado a las 12.44 horas

El nuevo AVE entre Madrid y Castellón ha llegado a València a las 11.05 horas, desde donde ha partido a las 11.30 horas hacia su destino final en Castellón de La Plana.

Una avería en el automatismo para el cambio de vía que se produce a la altura de Sagunt provocó que el convoy estuviera parado desde las 11.50 horas hasta las 12.12h, un total de 22 minutos. Finalmente, el convoy ha llegado a la capital de La Plana con 32 minutos de retraso. Para incorporarse al nuevo trazado tuvo que circular a "paso de hombre" según reconocieron los propios técnicos, que esperan que no vuelva a suceder y que se trate de un incidente aislado. Asimismo, desde Renfe han querido matizar que al no tratarse de un viaje comercial, éste no tenía prioridad y por eso ha cedido el paso a dos cercanías.

En el convoy, que salió de Madrid a las 9.25 horas, viaja el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que han sido recibidos en la estación Joaquín Sorolla de València por la delegación valenciana encabezada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, y destacados empresarios como Juan Roig o Vicente Boluda.

El viaje inaugural cuenta con el respaldo de los principales empresarios valencianos, encabezados por el presidente de Mercadona, Juan Roig, el presidente de AVE, Vicente Boluda, el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, el presidente de la Cámara de Comercio, Jose Vicente Morata, Manuel Colonques (Porcelanosa),Carlos Pascual (UBE), Antonio Arias (Vectalia), Federico Féliz (Presidente de la Federación Agroalimentaria)

También forman parte de la expedición la consellera de Territorio, María José Salvador, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y la secretaria general Eva Ortiz, la síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, el presidente del Puerto de València, Aurelio Martínez, y destacados miembros de la sociedad civil valenciana.