Adela Pedrosa: "Ni antes ni después he tenido relación con Álvaro Pérez"

Adela Pedrosa ha remitido un comunicado en el que sostiene que "ni durante mi etapa de secretaria general del PPCV, ni antes ni después he tenido relación alguna con el señor Álvaro Pérez".

La senadora añade que "ni me he reunido, ni he tratado, ni he negociado, ni he cerrado ningún acuerdo, ni he comido, ni he cenado con este señor ni con nadie relacionado con sus empresas".

"Eso es algo que puede corroborar cualquier persona que estuviera en el PPCV durante la etapa en la que fui secretaria general", argumenta la exalcaldesa de Elda.

Además, concluye, "es algo sobre lo que los tribunales en la instrucción indagaron, concluyendo que ninguna relación tengo con los hechos objeto de este juicio. Por ello, puedo afirmar con toda rotundidad que es falsa toda afirmación contraria a lo que aquí estoy manifestando".