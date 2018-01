La Audiencia Nacional juzga la financiación del PP en la Comunidad

«Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron con la mercantil Orange Market S.L. servicios que abonaron de manera irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, los pagos no quedaron reflejados en facturación y en contabilidad. (...) Aparte de infringir la genérica prohibición legal de abono de gastos de los partidos políticos por parte de terceras personas, quienes abonaron a Orange Market parte de esos servicios eran grupos empresariales que, por tener contratos con las Administraciones Públicas, no podían hacer donaciones al Partido Popular. Por ese motivo, los pagos que se hicieron a Orange Market de la deuda que con dicha sociedad tenía el partido político por su trabajo en Valencia se materializaron como pagos por supuestos servicios que había prestado la sociedad a aquellos, pero que realmente no se habían producido».

Éste es el tronco argumental que sostiene la Fiscalía Anticorrupción y por el que a partir de mañana se van a sentar ante el magistrado de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia cinco exdirigentes del PP en la Comunidad, otros cinco miembros de la trama corrupta Gürtel y diez empresarios que ya han confesado esos pagos ilegales al partido. Un admisión de los hechos que inició el promotor de Alicante Enrique Ortiz en el marco de un acuerdo con la acusación pública por la que ésta ha pasado de solicitar para los empresarios penas de prisión que en algunos casos llegaban hasta los seis años a pactar una condena dineraria: multas y responsabilidad civil que todos han abonado.

Estrategia

Una estrategia a la que en el último momento se ha sumado el cabecilla de la trama, Francisco Correa, (aunque en su caso el pacto está aún en el aire y eso que no sólo ha confesado los pagos sino que ha implicado al exjefe del Consell Francisco Camps) pero que no apunta a que vayan a seguir los exdirigentes populares encausados.

Salvo sorpresas de última hora, los cinco políticos (los exparlamentarios Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra y las exgerentes de la formación Yolanda García y Cristina Ibáñez) insisten en negar los hechos y en declarar que nada sabían del modo en que se financiaba el partido pese al papel que desempeñaban en la formación. Una táctica que, a la vista de lo confesado por la mitad de los acusados, no parece en principio la más acertada.

Durante la vista oral, que no concluirá hasta los primeros días de abril, están citados como testigos el alcalde de Crevillent y vicepresidente de la Diputación, César Augusto Asencio, la exalcalde de Elche y diputada provincial Mercedes Alonso, la exprimer edil de Elda y senadora del PP Adela Pedrosa y el exconseller de Economía y actual diputado nacional Gerardo Camps, entre otros.