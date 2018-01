El PP pide quitar la obligación de tener un médico en los ´bous al carrer´

El grupo 'popular' en las Cortes Valencianas ha presentado una proposición de ley en la Cámara en la que pide derogar la disposición adicional quinta de la Ley de Acompañamiento, que establece la obligatoriedad de un médico en 'bous al carrer', ya que considera que con esta obligación los festejos taurinos "van a desaparecer" por la "imposibilidad" de las peñas de poder cumplir con este precepto.

En este sentido, los diputados del PP Jorge Bellver y Luis Santamaría han acusado al Consell de querer "cargarse" los 'bous al carrer' "por la puerta de atrás" y la "vía de los hechos", al "hacer imposible que la tradición pueda mantenerse".

Así se han pronunciado este lunes en una rueda de prensa en la que Santamaría ha señalado que están a favor de que los toros se celebren "con todas las garantías" para personas y animales dado que se trata de una "actividad de riesgo", si bien ha recalcado que no todos los municipios que participan en los festejos tienen la misma dimensión ni las mismas capacidades económicas, por lo que su proposición de ley tratará de evitar "más trabas de las estrictamente necesarias".

Santamaría ha sostenido que los festejos taurinos son una "realidad social" al celebrarse en unos 290 municipios de los 542 que hay en la Comunitat, lo que supone unos 8.000 eventos al año y una gran actividad económica. Al respecto, sostiene el PP que el Consell "nos e atreve" a "atacar de frente" esa actividad, ni a prohibir los 'bous', pero lo hacen por la "vía de los hechos".

El PP dice que no tienen noticias desde hace "año y medio" para "sentarse a la mesa" a debatir y llegar a acuerdos entre partidos en materia taurina, porque la Conselleria se dedica a "torear" esa cuestión al "retrasar la adopción de decisiones y hurtar el debate a la comisión consultiva".

Los 'populares' han lamentado la derogación "unilateral" de la declaración de Bien de Interés Cultural a los 'bous al carrer' que fue una "petición" del mundo del toro y han recordado sus actuaciones "defendiendo" la fiesta con la creación de la comisión de seguimiento de 'bous al carrer' o con un decreto "pionero" en esta fiesta. Por ello, Santamaría ha sostenido que "allá donde no gobierne el PP la fiesta de los toros está en peligro".



'BOUS AL CARRER' EN À PUNT

Bellver también se ha referido a las declaraciones de la directora general de À Punt, Empar Marco, en las que dijo "claramente" que no se iban a retransmitir 'bous al carrer'. Por ello, el presidente del grupo 'popular' en las Corts ha pedido la comparecencia de Marco para que "explique en base a qué se niega a retransmitir 'bous al carrer' en la Comunitat", en una televisión que "en teoría tendría que ser de todos". El diputado ha asegurado que Marco no decía "ni una palabra" en su proyecto para alcanzar la presidencia del ente y que, de haberlo hecho "hoy no sería directora general de los medios de comunicación públicos valencianos".