La diputada alicantina de Podemos registra solo dos preguntas sobre la provincia en año y medio

La socialista Patricia Blanquer e Ignasi Candela, de Compromís, son los más trabajadores, mientras que el popular Gerardo Camps está desaparecido.

Los diputados alicantinos en el Congreso no trabajan por igual, según los datos reflejados en la estadística de actividad parlamentaria que publica el Congreso de los Diputados en su página web. Y además, aunque hayan sido elegidos en Alicante, no todos se interesan por cuestiones que afectan a la provincia. Es el caso de la número uno de Podemos, Rita Bosaho, que en año y medio solo ha hecho dos preguntas sobre Alicante de las que ha registrado en el Congreso a lo largo de esta legislatura. De las 23 cuestiones planteadas al Gobierno por la diputada podemita, solo dos se refieren a la provincia. Concretamente, Bosaho pide información sobre la candidatura de Alicante a Patrimonio de la Unesco y sobre el soterramiento de las vías en la capital alicantina. Punto y final. En total, las mismas preguntas que ha presentado sobre temas de Guinea Ecuatorial. Ha llegado a tramitar una cuestión sobre la tonalidad naranja de un medicamento -el Dalsy- para combatir la fiebre infantil.

En relación a la Comunidad Valenciana, la número uno por Alicante del partido morado solicita información sobre las agresiones llevadas a cabo por grupos violentos contra los manifestantes que celebraban el 9 d'Octubre en València, una información que también pide su compañero por Alicante, el diputado Txema Guijarro, y el representante alicantino de Compromís, Ignasi Candela. A la falta de actividad de Bosaho en relación con la provincia se suman sus declaraciones contra eventos alicantinos. Recientemente fueron polémicas sus afirmaciones contra la tradición alcoyana de pintar de negro a los pajes de los Reyes Magos. Además, fue la única diputada que no ofreció valoración alguna sobre las inversiones del Gobierno en la provincia de Alicante para 2017, las más bajas de toda la historia. El segundo diputado por Alicante de Podemos, Txema Guijarro, por contra, sí ha trabajado en asuntos de la provincia. El parlamentario ha preguntado al ejecutivo central sobre la viabilidad de la conexión ferroviaria de Torrevieja, la situación de precariedad de la Policía Portuaria de Alicante, las obras de soterramiento en la capital o la descarga de graneles en el Puerto. Guijarro también ha solicitado nueve informes en los que pide diferente información al Gobierno.

Del resto de grupos, la socialista Patricia Blanquer y el diputado alicantino de Compromís, Ignasi Candela, son los más trabajadores, mientras que otros como Gerardo Camps, del PP, están casi sin estrenar en cuanto a las iniciativas parlamentarias, siempre según los datos del Congreso relativos a la última legislatura. Los asuntos que, con carácter general, centran la actividad en Madrid de los diputados alicantinos son las acciones sobre infraestructuras, las medidas del Gobierno contra la sequía o la situación de colectivos como los parados o pensionistas.

Patricia Blanquer ha presentado hasta 421 iniciativas, e Ignasi Candela 209. La primera, no obstante, contabiliza como preguntas parlamentarias individuales cuestiones sobre las que termina preguntando el mismo dato, pero por provincias, lo que en la práctica hincha su estadística parlamentaria. Es el caso de la pregunta por escrito que hace sobre las ciudades que no declararon el Plan IVE en el Impuesto del IRPF, una cuestión similar que hace en relación a cada una de las provincias españolas pero que se refleja en el listado como preguntas distintas. Lo mismo ocurre con los datos sobre la Agenda Digital, ya que pregunta una cuestión similar pero en relación al presupuesto de varios años. Aunque no consta aún en el listado parlamentario, Blanquer pidió esta semana la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para explicar los últimos tijeretazos a la financiación de la Comunidad.

Al igual que su compañero Herick Campos -que sustituyó hace pocas semanas a Julián López Milla tras incorporarse al gabinete del presidente Ximo Puig- Blanquer se centra en preguntas de la provincia de Alicante referidas al uso de los trenes de Cercanías, al tramo ferroviario entre València y Murcia, la adecuación del Puente Fernando Rey de Alcoy o la limpieza del río Segura. Por su parte, Ignasi Candela incluye varias preguntas sobre los detenidos por la intimidación en casa de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por parte de miembros de España 2000 y los detenidos en València por los altercados de la manifestación el Día de la Comunidad del 9 d'Octubre. También pide información sobre la ausencia de Radio Televisión Española (RTVE) en la cobertura de la manifestación por la financiación autonómica o sobre la reunión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con la presidenta del PP de la Comunidad, Isabel Bonig, el 14 de noviembre para abordar la financiación autonómica, algo que tanto PSPV como Compromís le reprocharon por «deslealtad» a los valencianos que se manifestaban en la calle. Cuestiones sobre el desdoblamiento de la N-332 a su paso por Torrevieja, la conexión de alta velocidad de Elche con el aeropuerto de El Altet, las obras de mejora de la A-31 o la reactivación del ferrocarril Alicante-Xàtiva son otros temas de sus preguntas por escrito.

Las diferencias del PP

El diputado alicantino del PP que más actividad parlamentaria registra es el torrevejense Joaquín Albaladejo. Sus preguntas, prácticamente todas sobre la provincia de Alicante, se centran en el ritmo de ejecución del Corredor Mediterráneo, en la vivienda y obra pública en Torrevieja, los daños del temporal en la demarcación del Segura, las mercancías del puerto de Alicante o el tipo de contratación laboral. Además, destacan sus 15 intervenciones en la Comisión de Empleo y Seguridad Social; la de Fomento; la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital o la Comisión de Cultura. Le sigue en el PP la diputada santapolera Loreto Cascales con 47 iniciativas, entre las que se encuentras 35 preguntas por escrito, muchas de ellas las mismas que Albaladejo o que la alcoyana Lola Alba, y sus 12 intervenciones en las comisiones de Derechos de la Infancia y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Mientras tanto, ente los populares destaca la inactividad de Gerardo Camps, casi inédito, con una sola pregunta en año y medio sobre el Corredor Mediterráneo, muy parecida a la registrada por sus compañeros. Estadísticamente, la actividad del número uno del PP por Alicante en el Congreso, José Manuel García-Margallo, es limitada. Pero, sin embargo, el exministro mantiene una importante presencia en actos públicos y sigue de cerca los grandes temas de la actualidad provincial. De hecho, con los últimos presupuestos del Gobierno y raíz del recorte que sufrió Alicante, Margallo, con vivienda habitual en Xàbia, realizó unas duras declaraciones en las que cuestionaba el trato inversor que su propio partido concedía a la provincia de Alicante.

Desde Ciudadanos destaca la actividad parlamentaria enfocada en la educación de su número uno por Alicante. Marta Martín, la tercera que más iniciativas ha registrado por detrás de Blanquer y Candela, centra gran parte de su acción en poner en jaque la política lingüística del conseller de Educación, Vicent Marzà, además de en otras cuestiones vinculadas a centros educativos y universidades, ya que es la portavoz de la Comisión de Educación. Asimismo, en la información estadística consta la solicitud de un informe sobre el «adoctrinamiento en centros educativos catalanes». También pide el estudio de viabilidad de una zona franca en Alicante, además de preguntar cuestiones sobre la provincia en materia de agua, de ejecución presupuestaria o sobre las colas del aeropuerto de Alicante en el control de pasajeros.

El otro diputado de Ciudadanos, José Cano centra, por su parte, su actividad parlamentaria en la situación de los autónomos. También pregunta sobre el retraso de los pagos a centros especiales de la Comunidad. En referencia concreta a la provincia de Alicante pregunta por la desaladora de la Marina Baixa y por las tarifas del trasvase Tajo-Segura. Registra a su vez cuestiones sobre las previsiones del ejecutivo central ante la sequía, la situación de la carretera N-332, las Cercanías o sobre las ayudas y apoyos a los afectados por los incendios de Bolulla, Xàbia, Callosa, La Nucía o Benitaxell.