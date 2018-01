El Gobierno ofrece resolver la financiación del Consell a cambio de negociar los presupuestos

Garantiza que los proveedores cobrarán pese al hachazo de 353 millones.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, aseguró ayer que el pago a los proveedores de la Generalitat está garantizado por el Ejecutivo central y afirmó que decir otra cosa es «faltar a la verdad» y «hacer demagogia». En todo caso, advirtió de que sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, «los intereses valencianos salen discriminados y perjudicados» por lo que pidió a los socios del Consell -el PSPV y Compromís cuentan con votos que podrían ser decisivos en el Congreso- que se sienten a negociar con el Gobierno para desbloquear las cuentas a cambio de resolver los dos principales problemas de la Comunidad Valenciana: falta de financiación y caída de las inversiones.

Juan Carlos Moragues realizó estas declaraciones después de que la Generalitat criticara, por boca de la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, que el Ministerio de Cristóbal Montoro, a través de una carta, confirmara un nuevo recorte de 353 millones en el reparto de la financiación autonómica para 2018, con lo que la Comunidad seguirá siendo la peor financiada y además recibirá todavía menos fondos que durante el ejercicio que acaba de finalizar. En la carta, el Ministerio de Hacienda justifica el recorte «dada la actual situación de prórroga del presupuesto de 2017» y añade que el nuevo cálculo basado en los presupuestos del año pasado será aplicable «a los pagos mensuales de las entregas a cuenta a partir de enero de 2018 en tanto no se disponga de un nuevo presupuesto aprobado para dicho ejercicio».

Para el delegado del Gobierno, sin embargo, que la Generalitat «se queje y critique al Gobierno central no es novedad», pero advirtió de que todos «tenemos que ser conscientes» de que el hecho de que no se aprueben los presupuestos del Estado para 2018 «perjudica a los intereses de la Comunidad porque determinadas inversiones que hay comprometidas por el Gobierno central no pueden tener reflejo en esas cuentas y porque la actualización de la financiación autonómica no se puede hacer efectiva». Por eso, Moragues reclamó a los partidos del Pacte del Botànic -PSPV y Compromís en el gobierno con apoyo parlamentario de Podemos- «que en vez de quejarse, de alimentar un discurso victimista, de buscar la confrontación y hacer críticas continuadas al Gobierno central se sienten en Madrid con sus diputados y negocien los presupuestos».

En caso contrario y si no negocian, les acusó de estar «poniendo por delante los intereses partidistas y el discurso victimista a la defensa del interés general de los valencianos». Asimismo, afirmó que el Gobierno central garantiza el pago a los proveedores de la Generalitat y ha apuntado que es el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy quien está «pagando los intereses de la Generalitat a los bancos y los intereses de la deuda como lo demuestra que, teniendo mucha más deuda que hace unos años, paguen menos de la mitad de los intereses». Así, resaltó que en los once primeros meses de 2017 un total de 2.469 proveedores de la Generalitat «cobraron gracias al Gobierno central con 1.243 millones de euros a través de transferencias».