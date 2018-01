Puig: «Tenemos que insistir ante el incumplimiento del Gobierno»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, respondió ayer a las críticas de los portavoces de PP de la Comunidad Valenciana, Ciudadanos y Podemos sobre su discurso de Año Nuevo, en las que acusaron al jefe del Consell de «ser reiterativo», y dijo que hay que serlo porque «hay un incumplimiento en materia de financiación». Así lo manifestó Puig durante una visita al Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ante las críticas de la oposición y de sus socios de gobierno «morados», que lamentaron la «falta de anuncios» y «conformista» el discurso de Año Nuevo del presidente y sus mensajes reiterados, especialmente los que afectan a la financiación autonómica.

Respecto a las críticas de Podemos, el Sindic morado destacó que Puig en su discurso había sido «algo conformista». «Me gustaría este año no haber hablado del incumplimiento» del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, «sino de que habíamos llegado a tener una financiación justa para la Comunidad», aseveró Ximo Puig. Y añadió: «Hay gente que no cree en esta comunidad, que lo único en que piensa es que, cuanto peor, mejor para ellos. Eso no es lo que piensan los valencianos».

Asimismo, destacó que el Consell no va a «resignarse en una situación que ha sido histórica». «No vamos a continuar mirando, como hacía antes cuando gobernaba el PP, hacia otro lado; nosotros vamos a continuar exigiendo la financiación justa», afirmó. Ximo Puig destacó que el Consell está «intentando reconstruir la Comunidad desde un escenario de estabilidad, honradez y diálogo». El presidente subrayó que la Sanidad es uno de los ámbitos «donde se ve cómo se está invirtiendo adecuadamente los recursos de los ciudadanos», subrayó el presidente Ximo Puig en relación a las críticas sobre su falta de gestión.