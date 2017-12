Bonig dice a Puig que su victimismo por la financiación "resulta cansino"

La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, se ha sumado este jueves en Alicante al argumento de Montoro en cuanto a la financiación autonómica de la Comunidad Valenciana y ha pedido a Puig que acabe con el "victimismo" y deje de llorar. Antes de un acto para la entrega solidaria de juguetes a colectivos vulnerables de Alicante, Bonig indicó que tanto lamento por parte del Consell "resulta cansino".

En relación a las enmiendas del PP de Alicante a los presupuestos de la Generalitat para 2018, ha explicado que el partido pidió diez millones para un plan para modernizar regadíos y reutilización del agua depurada. "Diez millones se los quita de la Agencia Valenciana de la Innovación, que no sirve para nada, créanme, y se lo da a la canalización de ese agua. Pero nos ha dicho que no", ha indicado. En este sentido ha recordado, como hoy a dado a conocer el presidente del PP de la provincia de Alicante, José Císcar, que de las 260 enmiendas presentadas por el PP de Alicante no se ha aceptado ninguna.

"Se ha obviado una magnífica oportunidad de pasar de los gestos a la acción. No vemos ninguna infraestructura, ni colegios que acaben con los barracones y con 15.000 niños en ellos. Sin embargo sí hay dinero para agencias y chiringuitos, para personal y para Teleoltra".

En este sentido, criticó "los incumplimientos del Consell" con la Conselleria de Turismo en Benidorm y con la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), dotada con 28 millones de euros en los presupuestos, que destinará siete millones a personal que trabajará como directivos en Valencia "que será el centro neurálgico, no lo será Alicante", ha dicho. "Cuando Puig, y yo estaba en la Noche de la Economía Alicantina donde hizo el anuncio, dijo por activa y por pasiva que estaría en Alicante". "Ha sido un fracaso", ha añadido.

Ha arremetido una vez más contra la política lingüística del Consell y ha dicho que Puig "sigue manteniendo las posturas radicales de Marzá" y ha pedido también la exención del valenciano en las zonas castellanoparlantes.

Preguntada, por otro lado, por el éxito de Cs en los comicios de Cataluña y si ese efecto se puede extrapolar a la Comunidad Valenciana en las próximas elecciones a costa del PP, ha remarcado que eso es comparar dos organizaciones del mismo partido, "pero ni la implantación territorial es la misma, ni tenemos la misma militancia". "El PP es el voto útil para frenar en la Comunidad el proyecto secesionista que los catalanes empezaron hace 20 años y que lo está llevando a cabo Compromís con el beneplácito del presidente Ximo Puig", ha subrayado.

Bonig también ha pedido al secretario general de los socialistas valencianos que destituya al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, "poque aquí solo veo líos y o lo destituye o convoca elecciones". Se ha preguntado por el proyecto de Ikea en Alicante, "del que no se sabe absolutamente nada", ha dicho.