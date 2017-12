«Aquí no nos pasará lo mismo con Cs que en Cataluña. Es otro contexto»

El PP ha sufrido una dolorosa derrota en Cataluña. Se queda con tres diputados, compartiendo grupo con la CUP en el Parlament y con Cs como gran referente del discurso constitucionalista. Usted, además, es miembro de la dirección nacional del PP. ¿Tiene posibilidades su partido de remontar una situación tan delicada?

Ante todo, desde luego, tenemos que hacer una gran reflexión sobre los diferentes motivos por los cuales el partido ha llegado a esa situación en Cataluña. Es verdad que en medio de un escenario tan polarizado, ha primado el voto útil en favor de Ciudadanos. Pero eso, desde luego, no puede ser excusa: hay que analizar la situación que arrastra el partido en Cataluña y tomar decisiones. Las que sean.

Ahora Mariano Rajoy tendrá que gestionar la escena catalana con un gobierno independentista y el intento de aprobar los presupuestos del Estado desde un panorama de máxima debilidad. ¿Afecta a la gobernabilidad de España?

En principio, no debe afectar. El gobierno catalán que se forme debe tener muy claro que las aventuras independentistas conducen únicamente a los tribunales. Y lo que debe hacer, desde luego, es centrarse en los problemas reales de la gente y mantener una relación con el Estado desde la lealtad institucional.

¿Teme un efecto contagio a la Comunidad Valenciana de ese gran ascenso de Ciudadanos en Cataluña que, finalmente, se ha comido al PP?

No. Esa situación ya se empezó a dibujar en las autonómicas catalanas de 2015. Obedece al contexto de ese territorio y no se trasladó luego al resto de España. En la Comunidad Valenciana el voto útil para que no gobierne la izquierda es al PP. Aquí estaremos por encima de Ciudadanos siempre. Son dos escenarios completamente diferentes.

¿Confirmada la mayoría absoluta independentista, se tiene que abrir la vía del diálogo en Cataluña para intentar llegar a un acuerdo?

El diálogo tiene que existir siempre. Y Mariano Rajoy nunca se ha negado a ello, eso sí, diálogo siempre sobre lo que es posible dentro de la ley. Además, el bloque independentista no debe olvidar que los constitucionalistas, en votos, están por encima. El diálogo, ante todo, tiene que conseguir que la ruptura en dos de la sociedad catalana se supere.