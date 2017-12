«César Sánchez será nuestro candidato para repetir en la Diputación. Tiene mi apoyo»

¿A qué aspira José Císcar en las elecciones autonómicas y municipales de 2019?

No me hecho ningún tipo de planteamiento para 2019. De verdad. De aquí a las elecciones queda todavía año y medio. Y eso en política es un mundo. Hacer planes es un poco temerario. Trabajo para que el PP saque el mejor resultado en esas elecciones. Es mi responsabilidad como presidente provincial y como parlamentario en las Cortes para ayudar a Isabel Bonig.

Me obliga usted a preguntarle de otra manera. ¿Quiere usted el puesto de presidente de la Diputación para esos comicios o César Sánchez tiene vía libre para ser candidato a un segundo mandato?

Será César Sánchez. Tiene todo mi apoyo para repetir en el cargo. Está haciendo una muy buena labor y, desde luego, merece continuar en la Diputación.

¿Encabezará entonces usted la candidatura por Alicante a las Cortes Valencianas?

Queda mucho tiempo para eso. Y, en todo caso, no es una decisión que me corresponda a mi.

Por cierto, ninguna encuesta les concede la posibilidad de gobernar la Generalitat en 2019...

A un año y medio vista para las elecciones es política-ficción. Yo he visto sondeos que están muy cerca de esa suma para que el PP gobierne. ¿Con Ciudadanos? Como no habrá mayorías absolutas, que es casi imposible, tendremos que ir a buscar acuerdos de gobierno.

Ciudadanos es su socio natural aquí...

Es un socio posible con el que tenemos muy buenas relaciones y si la suma llega, ya hablaremos.

A ustedes ya les viene bien que Gabriel Echávarri continúe al frente de la alcaldía de Alicante...

A nosotros nos da mucha pena la situación de la ciudad de Alicante. Pero no es algo que nosotros hayamos generado. Esto ocurre cuando se firma un pacto sin proyecto con el único objetivo de acabar con el PP.

Ganan tiempo para elegir a su candidato y el gobierno municipal socialista se desgasta...

Si a Alicante no le viene bien, al PP tampoco.

¿No les importaría entonces recoger la Alcaldía en caso de la renuncia del alcalde Echávarri?

Siempre hemos dicho que, si a consecuencia de ese problema que ha generado la izquierda, el PP tuviera que asumir la Alcaldía, lo haría. Sin ningún problema. Y la ciudad, desde luego, lo notaría en positivo.

¿Luis Barcala sería el candidato en ese caso?

Sí. Ya lo hemos dicho.

Y si fuera Luis Barcala alcalde antes de las elecciones, desde luego, se acabaría el debate abierto sobre el candidato municipal del PP...

Es algo natural. En el PP los alcaldes suelen repetir. El debate se acabaría. Eso cambiaría el procedimiento ordinario de elección. Ya tienes un alcalde y tendría todas las opciones de continuar. Es una regla general.

Pero eso no ha llegado. ¿Como está entonces el procedimiento para el candidato de Alicante?

Será a lo largo de 2018. Y queremos consensuar con Génova y con la dirección regional el mejor momento para abordar un calendario para esa elección.

Barcala, Carlos Castillo, José Miguel Saval, Carlos Mazón... ¿Qué nombre le gusta más?

Me gustan todos. E incluso también otros que no están ese lista que usted me ha citado...

Me los puede decir sin problemas. Le escucho...

El PP tiene mucha gente con capacidad sobrada. Si introduzco nombres se puede malinterpretar pero le aseguro que puede haber más gente en esa lista.

Hablemos de algún otro municipio. ¿Ve a Pablo Ruz como candidato seguro en Elche?

El futuro del PP en Elche, creo, pasa por Pablo Ruz pero la dirección regional tiene mucho que decir.

Emilio Bascuñana no será candidato del PP a la reelección en Orihuela. ¿Verdad o mentira?

La regla general en el PP es que los alcaldes repitan. Lo que le pedimos al alcalde, a los concejales y al partido es que continúen trabajando hasta 2019.