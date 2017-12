Puig pide diálogo para solucionar la fractura y el PP admite que debe reflexionar en Cataluña

Cs da por finiquitado el «procés», Compromís destaca la debacle de los populares y Podemos reclama un referéndum pactado.

La mayoría independentista en Cataluña revalidada ayer en los comicios convocados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras el agravamiento de la crisis por el desafío secesionista fue ayer valorada por los líderes políticos de la Comunidad y provincia como un resultado que no cambia ni cambiará el problema de fondo.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, destacó a preguntas de este diario que estaba «claro» que las cosas no iban a cambiar mucho y subrayó la necesidad de tender puentes, hacer cesiones y apostar por el diálogo una vez que los comicios han demostrado que «el camino de la unilateralidad ha fracasado». Para Puig, «si hay voluntad de superar esta crisis que ha fracturado a la sociedad catalana se estaría ante una nueva oportunidad». «Si hay voluntad, reflexión, habrá una nueva oportunidad», sentenció.

Por su parte, Cs de la Comunidad Valenciana desplegó en Cataluña a sus más altos cargos valencianos menos a su diputada nacional Marta Martín, enferma de gripe. Preguntada por este periódico, Martín destacó que su formación es «la ganadora de las elecciones». «Esta victoria hace más visible que la situación política en Cataluña no es la que se ha querido vender», apostilló. Para Martín, integrada en la ejecutiva nacional del partido naranja, Cataluña es diversa y tiene como primera fuerza a Cs. Añadió que el «procés no representa un futuro para todos los catalanes. Hay que seguir luchando por la convivencia y el sentido común», dijo.

El diputado autonómico y presidente del PP de la provincia de Alicante, José Císcar, apuntó que los independentistas «no pueden hablar ya en nombre de Cataluña» y destacó que el nuevo gobierno «ha de olvidarse de intentos independentistas y trabajar en otras claves porque no son mayoría ciudadana en Cataluña y el Estado de Derecho volvería a actuar con contundencia». Interpretó que el descalabro del PP se debe al voto útil y explicó que «el PP y Cs en Cataluña son vasos comunicantes en cuanto al voto constitucionalista». Císcar admitió que lo anterior «no es excusa para que el PP reflexione sobre su situación en Cataluña. El PP debe cambiar allí», reconoció.

La diputada de Compromís en las Cortes Valencianas, Mireia Mollà, señaló que el resultado ha sido un «fracaso absoluto de Rajoy». «Ni DUI ni 155, sigue siendo evidente que ninguno de los dos caminos resolvía un conflicto que dividía a la sociedad catalana», indicó la diputada ilicitana. Añadió que se hace más necesario que nunca «buscar puentes» y llamó la atención sobre la caída en escaños de los populares y de los antisistema de la CUP. «PP y CUP compartiendo grupo mixto, casi expulsados del arco parlamentario. Las dos posturas más distantes entre los bloques han fracasado», afirmó. El portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, destacó, tras declarar que eran unas elecciones que no hubieran hecho falta si hubiera habido diálogo, que el PP es «el gran perdedor» y que hay que apostar por un referéndum pactado dentro de la Constitución.

El líder de Podemos en la Comunidad Valenciana, el callosino Antonio Estañ, subrayó que las elecciones catalanas no son sufrientes para resolver el problema de fondo e hizo hincapié, en la línea de Compromís, en que un referéndum pactado sigue siendo la solución al problema. Añadió que, en su opinión, Podemos sigue teniendo «la llave para desbloquear esta situación».

El presidente de la Diputación, César Sánchez, dijo estar «preocupado por España» a la vista de los resultados y apeló a «seguir trabajando para conquistar el corazón de los catalanes». «La convivencia al margen de las ideas es el mayor logro de la democracia española y debemos continuar buscando la conquista de la concordia», apostilló Sánchez.

El secretario general del PSPV de la provincia de Alicante y portavoz de los socialistas en la Diputación, José Chulvi, opinó que los comicios dejan una foto fija a la que ya había y demuestran que el necesario encaje de Cataluña en España «se tiene que arreglar dialogando». En cuanto al PSC, manifestó que ha hecho lo que tenía que hacer y que su resultado no es malo. «Es la primera subida desde 1999», apuntó en referencia al nuevo escaños de los de Miquel Iceta.



Alcaldes

Alcaldes como el de Alicante y Elche también se pronunciaron tras conocerse la victoria de Cs y la mayoría que sumó el bloque separatista. El regidor alicantino, Gabriel Echávarri, señaló que han ganado los partidos independentistas, «a los que hay que pedir responsabilidad para no fracturar más a la sociedad catalana». Para Echávarri, las de ayer fueron unas elecciones «limpias» donde se demostró «que dentro de la democracia cabe todo y que fuera no cabe nada». «Espero que sus propuestas las hagan dentro de un marco democrático, otras cosa sería repetir los errores del pasado», sentenció. El alcalde de Elche, Carlos González, que felicitó a Cs por ser «el que ha ganado» e indicó que pese a que el PSC ha crecido discretamente no podrá cambiar el rumbo de la sociedad catalana. Destacó el «batacazo» del PP, la normalidad que hubo durante la jornada y la alta participación, «si bien con un resultado complejo que no pone fácil el restablecimiento de la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña».