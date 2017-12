La presión al Congreso para desatascar el Estatut se limita a enviar una carta

Si hay una historia que refleja a la perfección la irrelevancia de los asuntos valencianos en Madrid, esa es la de la reforma del Estatut d'Autonomia que las Cortes Valencianes aprobaron en 2011 para exigir que las inversiones del Gobierno se adecuaran al peso poblacional de los valencianos. Casi siete años después, la petición para cambiar una de las disposiciones adicionales sigue aparcada por falta de voluntad política.

Tan aparcada está la reforma valenciana que la del Estatuto canario, que llegó al Congreso cuatro años después del valenciano, acaba de adelantarlo y ya ha empezado a tramitarse tras el acuerdo entre el PP y los canarios.

El bloqueo al texto valenciano se produce porque cada semana se amplía el período de presentación de enmiendas, lo que lleva a sumar ya 41 aplazamientos, prácticamente un año. Para ello, según ha confirmado INFORMACIÓN en fuentes del Congreso, es necesario que lo pidan dos partidos. Durante los primeros siete meses el aplazamiento lo firmaban PP y PSOE con el argumento de esperar a incluir la reforma en gestación en las Corts vía enmiendas. Vista la inviabilidad de esta senda, desde hace unas semanas el bloqueo se produce con las firmas de PP y Ciudadanos.

La información de que el Estatuto canario ha adelantado al valenciano causó un revuelo considerable en las Cortes. El presidente, Enric Morera, anunció que iba a enviar una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para reclamarle que no se vuelva a dilatar el período de presentación de enmiendas. Pero el PP, cuya síndica, Isabel Bonig, se encontraba ayer en Madrid, reprochó a Morera que no hubiera avisado con antelación a los grupos y que tampoco presentara a la Junta de Síndics la literalidad de la misiva.

La carta a esas horas aún no se había escrito. Se redactó después y en ella Morera anuncia que los grupos parlamentarios han sido convocados para el próximo martes para decidir las medidas a tomar.

Pero la situación adquiere tintes grotescos porque mientras la reforma del Estatut bloqueada en Madrid desde 2011 requiere de un referéndum en la Comunidad Valenciana para aprobarla existe una comisión específica abierta en las Corts para estudiar otra reforma más amplia del Estatut.

Como no parece que sus trabajos vayan a concluir esta legislatura, los grupos no se ponen de acuerdo sobre si vale la pena celebrar un referéndum (que cuesta unos cuatro millones de euros), como propone Morera, coincidiendo con las elecciones autonómicas de 2019 porque lo más probable es que la comisión de las Cortes no haya acabado y en la próxima legislatura se haga necesaria otra consulta. De momento esa comisión se ha centrado en una nueva ley Electoral y deja de lado la reforma estatutaria.

Fuentes parlamentarias señalaban que lo adecuado sería enviar las conclusiones de esta comisión al Congreso para incluirlas en el debate de la comisión constitucional vía enmiendas.



Podemos: «Mercadeo político»

El síndic de Podemos, Antonio Estañ, aseguró que lo ocurrido en el Congreso responde a un mercadeo para comprar votos, en este caso del PP con los canarios. Estañ incluso deslizó un posible adelanto electoral para defender que no es adecuado vincular el referéndum a las elecciones.

La síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, dijo que estamos ante un «complejo círculo vicioso», mientras Manolo Mata (PSPV) y Mireia Mollà (Compromís) culparon al PP del bloqueo en la Cámara Baja. Mollà defendió la iniciativa de Morera y aseguró que el parlamento valenciano no puede quedarse impasible. Por su parte, Maria José Catalá (PP) dejó caer que a los grupos de izquierda ya no les interesa reformar la ley electoral para rebajar el listón electoral al 3%.