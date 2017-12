Eva Ortiz: «Si Puig y Oltra pisaran más Alicante entenderían esta tierra. En València están muy cómodos»

Ha hecho buena parte de su carrera política en la Vega Baja -comarca que reivindica ante el Consell-; ha sido europarlamentaria en Bruselas y ha llegado a la cúpula del PP de la Comunidad tras el impulso de José Císcar. Es la elegida por Isabel Bonig para apuntalar al partido hacia las elecciones de 2019. Eva Ortiz -Orihuela, 1975-, que viene de tierra de huerta, clama por el agua, pide más infraestructuras hídricas al Consell y exige «humildad» a Puig y Oltra en plena negociación por la financiación autonómica y los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

Ustedes reivindican una mejora de la financiación en territorio valenciano, pero parece que en Madrid hacen otra cosa y no «montan el pollo» junto al Consell. ¿Realmente les interesa que llegue más financiación a la Comunidad Valenciana?

Sí. El PP fue el primero que, cuando otros grupos como el PSOE, que fue creador en 2009 de esta financiación injusta para los valencianos y que aprobaron en solitario con el voto de la actual consellera de Sanidad, Carmen Montón, se quedó solo en esa reivindicación. Ahora se han sumado el resto de grupos políticos a pedir una financiación justa para esta Comunidad y estamos encantados de que todos hayamos estado en la firma de los documentos que reflejan la unanimidad por una financiación justa. También hemos estado de acuerdo con los responsables que la Generalitat Valenciana ha sentado en la comisión de expertos por la financiación. En 2009 ya pedíamos alto y claro una mejora del sistema. Estos meses son de negociación, de diálogo. La Conferencia de Presidentes, la reunión de Puig con Rajoy, con Montoro, la comisión de expertos...Son pasos por una reivindicación justa que ya nadie discute en ningún sitio.

Sus enmiendas a los presupuestos del Consell piden retirar las subvenciones a los organizadores de la manifestación de València por una financiación justa, que fueron los sindicatos mayoritarios y la patronal. ¿Es una represalia por ser críticos con el Gobierno de Mariano Rajoy?

Esto hay que explicarlo bien. A esa manifestación fueron los sindicatos mayoritarios y minoritarios, todos. CCOO, UGT, Intersindical, Cesif y USO. Por tanto no hay represalias a ningún sindicato, porque lo que pretendemos es que lo que haya se reparta en proporción con arreglo a la representación de cada sindicato, no solo a los mayoritarios. Respecto a la patronal, nuestra enmienda no pide quitar la parte que va a la CEV, o a CCOO o UGT. Lo que queremos es que se rebaje de 800.000 euros a 700.000 y se añada una nueva partida de 600.000 para que se incluyan al resto de organizaciones, ya sean de Alicante o Castellón, y a proyectos concretos, definidos y finalistas. No es retirar dinero a nadie; es pedir que se reduzca un pequeño porcentaje y que se redistribuya. Además, se les ha consultado. Se han mantenido reuniones con sindicatos, con la CEV, con Coepa, con organizaciones minoritarias y a algunos les ha parecido mejor y a otros peor. Se llevaba negociando un año.

¿Tiene que haber una quita de la deuda valenciana?

Sí. Nosotros defendemos, y el propio Puig lo dijo tras reunirse con el presidente del Gobierno, que hay que ver la forma de compensar esa deuda. Esto se tiene que ver en el seno de la negociación por el nuevo sistema de financiación. En esas conversaciones tiene que estar la deuda de esta Comunidad. No se va a resolver de un día para otro porque comunidades de un mismo signo político se tienen que poner de acuerdo entre ellas.

¿Cómo valora el acercamiento de los exdiputados de Cs en las Cortes Valencianas para salvar los presupuestos de 2018?

Lo dijo el señor Antonio Montiel en su intervención de la enmienda a la totalidad de la Ley de Acompañamiento. Últimamente el gobierno de PSOE y Compromís peca un poquito de soberbio. Creen que ya no tienen que tener esa relación con Podemos porque ya tienen otros compañeros de viaje que son los «ex» de Cs. Pero eso es algo que Podemos tendrá que mirar y hacerse valer. Ellos sabrán sus negociaciones. Lo importante es que son unos presupuestos que no van a soluciones de los problemas de los 5 millones de valencianos y especialmente a los de los alicantinos.

Hay una crisis del Botànic por la tasa turística y aunque no acabe en ruptura sí se ha manifestado. ¿No la va aprovechar más?

Ya vimos con la Ley de Acompañamiento cómo el síndico del PSPV, Manuel Mata, humilló a Podemos con esa escenificación pública, la famosa imagen en la que Mata parecía que besaba la mano de Alexis Marí. No sé si eso era necesario. Pero de ser el señor Mata yo lo hubiera evitado ante mis socios de gobierno. Ellos saben que Podemos va a estar siempre ahí y por tanto no tienen que prestarle atención porque ya les han utilizado y ahora se dan el gusto de hacer ese tipo de escenificaciones en el pleno. A Montiel se supone que le cambiaron por Estañ para poner en Podemos un tono más reivindicativo, pero se han quedado solos con la tasa turística sin ningún tipo de empacho por parte del PSPV y Compromís.

¿Qué enmiendas han presentado al presupuesto del Consell para mejorar la vida de los alicantinos?

El PP ha presentado casi 270 enmiendas que afectan a Alicante de un total de 1.250. Hay cosas concretas de la provincia y otras comunes, como las que tienen que ver con la concertada, infraestructuras o agua. Hemos ido comarca por comarca recogiendo lo que nuestros vecinos quieren que hagamos.

¿Debe dimitir Gabriel Echávarri como alcalde de Alicante?

La hemeroteca es muy dura. Lo lógico es que hagan lo que han pedido cuando estaban en la misma situación judicial. Pero más que la situación judicial -que también me parece grave, sobre todo cuando han querido darnos tantas lecciones de moral- lo que más me preocupa es que el futuro de los alicantinos esté en manos de alguien que toma decisiones según como se levante ese día. Echávarri gobierna con seis concejales en una capital que debería ser la envidia de la Comunidad. Ya no es solo una cuestión judicial, que lo es, ni de hacer lo que dicen, que también. Es principalmente que esta ciudad está en manos de alguien caótico y descontrolado que no mira por el bien de los alicantinos, sino por su sillón.

Acaba de pedir la dimisión de Echávarri. ¿Por qué no pide la dimisión del alcalde de Crevillent y vicepresidente de la Diputación, César Augusto Asencio, investigado por supuestas irregularidades con los pagos a Abornasa?

El señor Echávarri tiene apertura de juicio oral en la causa de los contratos de comercio. Lo que siempre hemos dicho es que hay que diferenciar entre causas por corrupción y causas administrativas. Yo no le voy a decir al PSOE lo que tiene que hacer, porque ellos lo saben. Porque han dicho tanto...han querido dar tantas lecciones de moral que lo lógico sería predicar con el ejemplo. Hasta sus socios de gobierno, Guanyar y Compromís, le piden la dimisión día sí y día también. Cuando el señor Asencio vaya a declarar esto se quedará claro. El PP no tiene ninguna duda sobre él.

¿Cree que Luis Barcala es el mejor sustituto de Echávarri?

Luis Barcala y el grupo municipal de Alicante se están dejando la piel por los vecinos de esta ciudad y haciendo un magnífico trabajo. El PSOE sabe que no va a poder terminar la legislatura en estas circunstancias porque es insostenible. Y si eso es así, Barcala y todo el grupo municipal estará preparado, si llegan los votos, para llevar a cabo un fin de legislatura más beneficioso para la ciudadanía.

¿Qué le parece Carlos Mazón como candidato a la Alcaldía de Alicante? ¿O ve más a Carlos Castillo o José Miguel Saval?

El PP tiene una gran cantera en Alicante. No estamos pensando en nombres en este momento. Estamos pendientes de lo que ocurra en Cataluña el día 21. Alicante es capital de provincia y la decisión la tomará conjuntamente el comité provincial, regional y nacional. En saber cómo queda Cataluña entraremos en esa fase.

¿Estos serían buenos candidatos?

Son buenos candidatos, pero hay más. Echo en falta de mujeres en ese conjunto de nombres.

¿Cómo cree la dirección regional que debe ser el proceso de selección del candidato?

Ya le he dicho que la decisión no está tomada. Es cierto que los calendarios estaban marcados de otra manera hasta que aparecieron el artículo 155 y las elecciones de Cataluña. El calendario de Génova era más anticipado. El tema de Cataluña ha condicionado la hoja de ruta del PP y, además, Alicante y su situación no es ajena a lo que suceda en los próximos meses por la situación que se vive en la ciudad.

El PP ha vuelto a sacar con fuerza el discurso del agua. ¿Quieren luchar contra la sequía o quieren ganar votos cuando queda año y medio para las elecciones porque les funcionó la campaña del Agua para Todos?

Es una realidad palpable que vivimos un momento preocupante en Alicante por el tema del agua. Hay cosas que no se terminaron de hacer bien: el PHN se derogó, las desaladoras se construyeron con poca planificación, no llueve...Esto no es una cuestión del PP. Toda la sociedad civil ve que esta provincia tiene un problema con la sequía impresionante. El gobierno central ha destinado mucho dinero a poner en marcha una cuestión eléctrica que tiene que ver con la desaladora de Torrevieja y que hará pasar de 40 hectómetros cúbicos a 80, y hasta 120 que es el máximo en un momento de extrema necesidad. Se han tomado decisiones para que los regantes hayan tenido 47 millones de euros en las exenciones de las tasas, también hablamos de autorizaciones de pozos de sequía. Es hacer más fácil el día a día de los regantes. El PP va a estar con ellos. Lo estamos demostrando. Echo en falta que los presupuestos de la Generalitat no reflejen la situación de extrema gravedad que tiene que ver con el agua de esta provincia.

¿Me dice que no han hecho resurgir el discurso del agua con fines electorales?

Lo que yo haría sería preguntarme por qué ahora el PSOE se ha subido a este barco cuando han estado mirando para otro lado con un tema tan importante como la sequía. Los que ahora hacen anuncios antes los regantes a sabiendas de que no los van a cumplir son los socialistas y el presidente de la Generalitat. Mi pregunta es por qué.

Compromís ya ha pedido en su planteamiento de reforma de la Constitución acabar con las Diputaciones. ¿No le parece un modelo obsoleto?

Las diputaciones cumplen su papel de dar soporte a los ayuntamientos más pequeños, y con la dejadez de funciones de la Generalitat, si no existiera la Diputación, las poblaciones más pequeñas aún lo tendrían más complicado. A la Diputación no se le puede ver como una amenaza. La Generalitat no puede acabar con ella, aunque no tiene la valentía de decirlo abiertamente y nos vienen con decretos para quitar competencias, nos presentan una ley de comarcas, intentan imponernos una educación y los tribunales le dan la razón a la Diputación. Puig y Oltra no tienen que sentirse celosos de que la Diputación cumpla su trabajo. En la Diputación de Valencia gobierna el PSOE y allí no tienen los encontronazos que hay con Alicante. Si pisaran más esta provincia desde el norte hasta Pilar de la Horadada entenderían esta tierra. En València, en el Cap i Casal, están mucho más cómodos.

¿Cree que el presidente de la Diputación tiene que rebajar la tensión con el Consell e intentar alcanzar más consensos?

Es que yo creo que la Generalitat es la que tiene que rebajar la tensión con las Diputaciones. El buenos días de esta legislatura fueron dos decretos para quitarles las competencias en Deportes y Turismo. Esa no es una forma muy dialogante de iniciar una relación. Luego seguimos con «Xarxa Llibres». Se echa en falta una reunión del presidente de la Diputación y el de la Generalitat.

Se van a reunir la semana que viene por el agua.

Dos años y medio después y a petición del presidente de la Diputación, que se lo ha solicitado reiteradamente y poniendo encima de la mesa un importante proyecto en infraestructuras hídricas. Así es muy difícil llegar a acuerdos. A la provincia de Alicante desde el Palau de la Generalitat se la ve de segunda. Y al sur del sur que es de donde vengo yo, de tercera. No pueden pedir todo el día diálogo y consenso y que luego no se sienten con la Síndica del PP para hablar de presupuestos, no se sientan con el presidente de la Diputación hasta los dos años y medio, no se sientan para ver si el Fondo de Cooperación tiene que ir a los municipios grandes o pequeños. ¿Se podrá hablar de cómo hacerlo mejor? Puig no respeta al presidente de la Diputación ni a lo que él representa.