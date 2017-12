La nueva radio autonómica empieza el lunes sus emisiones sin informativos

La radio de À Punt arrancará sus emisiones el próximo lunes con diez programas que suponen 28 horas de contenidos semanales que se completan con espacios ocupados por música y repeticiones de programas. El magacín 'Al Ras' centrará todas las mañanas, de lunes a viernes y de 10.00 a 13.00 horas junto a programas de periodicidad semanal dedicados al medio ambiente, la gastronomía, los animales, la literatura y la educación.

La nueva emisora autonómica, que comienza su andadura sin informativos, arrancará el lunes a las 8.00 horas con música hasta las 10.00 horas, momento en el que empezará 'Al Ras', presentado por Jèssica Crespo, que codirige este magacín junto a Ernest Parra y Joan Tur. Tras este primer programa se escuchará 'Samaruc Digital', un contenido transmedia y una multiplataforma de divulgación medioambiental.

La programación del primer día de la radio de À Punt se completará con música, incluida música infantil de 17.00 a 18.00 horas; con el programa diario 'Territori Sonor', un magacín musical que se emitirá de lunes a viernes de 19.00 a 20.00 horas de la mano de Amàlia Garrigós. Así lo avanzó este martes la directora general de À Punt Mèdia, Empar Marco; el director de Contenidos y Programación de À Punt, César Martí, y Jèssica Crespo en la rueda de prensa que ofrecieron para presentar la programación de la nueva emisora y anunciar que podrá escucharse a partir del próximo lunes. La radio comenzó en pruebas el 13 de noviembre y desde entonces se han hecho «reajustes» para que llegue a la mayor población posible de la Comunidad.

Cada martes se emitirá 'Cuina de Bancal', un magacín gastronómico que acercará a los oyentes a los mercados, al campo y a los restaurantes bajo la presentación de Carles Galletero; cada miércoles, 'Plaerdemavida', un programa sobre literatura dirigido tanto a lectores como a quien no lee habitualmente de la mano de Maria Josep Poquet, y cada jueves, 'Animalades', un espacio sobre el mundo animal. Asimismo, cada viernes entre las 13.00 y las 14.00 horas se emitirá 'L'Escoleta' destinado a padres y madres para darles a conocer a través de Aitana Ferrer planes para toda la familia, consejos de salud y alimentación y educación entre otros contenidos. Los jueves por la tarde, de 20.00 a 21.00 horas, llegará a antena 'Una habitació Pròpia', un programa multiplataforma sobre libros y literatura que invitará a leer con Irene Rodrigo. Empar Marco dijo que la emisión de contenidos de la radio es un día de alegría y emoción. Apostilló que antes de acabar el año se contará con la radio y con la web, en este caso a partir del 18 de diciembre, aunque no sean las definitivas. Igualmente, se ha abierto la página de Facebook de À Punt. Preguntada por la fecha en la que À Punt estrenará su televisión explicó que la intención es que comience en la primavera de 2018. «No fijamos fecha porque requiere que se incorpore bastante gente que aún no se ha incorporado». «Abrimos lo que podemos con los medios técnicos y humanos que tenemos», sostuvo. Incidió en que, aunque todavía no al cien por cien, la radio se escucha en la mayor parte del territorio de la Comunidad y el objetivo es que a partir de marzo haya cobertura para el Bajo Segura y Orihuela, donde la antigua radio no se oía.