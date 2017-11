Montoro aplaza la nueva financiación a 2018 y critica la manifestación de València

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, instó ayer a Compromís a «dejar de llorar sobre la leche derramada» de la actual financiación autonómica y a hacer propuestas para construir «entre todos» un nuevo sistema que garantice servicios públicos en igualdad de condiciones. En respuesta a una pregunta del portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, en la sesión de control al Gobierno, Montoro advirtió de que ha llegado la hora de formular propuestas y dejar de «expresar quejas». Baldoví reivindicó que la manifestación del pasado sábado en Valencia que reclamaba una financiación justa para la Comunidad «concitó mucho consenso» , al tiempo que afeó la ausencia del PP. A esto, el ministro le contestó que mientras transcurría la manifestación, el PP estaba trabajando en una nueva financiación.

El Ministerio de Hacienda, sin embargo, no prevé tener una propuesta acordada sobre financiación autonómica este año, pese a las exigencias del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha emplazado al Gobierno a presentar un plan de reforma sobre el modelo de financiación antes del 31 de diciembre. Así lo aseguraron fuentes del departamento de Cristóbal Montoro en el Congreso, que afirmaron que no quieren que esta propuesta, que tiene que contar con el apoyo de las fuerzas políticas, coincida con las elecciones en Cataluña para no dar así la impresión de que se está tratando de contentar a los catalanes. De todos modos, Hacienda está negociando ya el nuevo modelo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y mediante reuniones bilaterales, como la que mantuvo Montoro con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hace unas semanas, señalaron las citadas fuentes. Todos los grupos con representación en las Cortes Valencianas, salvo el PP, criticaron el retraso.

La falta de una propuesta en materia de financiación para antes de fin de año y la manifestación del pasado sábado en Valencia para reivindicar una mejora en el reparto de recursos también estuvieron presentes ayer en la Diputación de Alicante. La bronca no tardó en llegar cuando tanto el PSPV como Compromís criticaron al PP por no haber estado en la protesta del sábado, provocando así la reacción del portavoz del PP, Carlos Castillo, que recordó que el sistema actual de financiación es «cien por cien socialista». La batalla en la corporación calcó las posiciones de los grupos parlamentarios en las Cortes.

Castillo espetó al portavoz del PSPV en la Diputación, José Chulvi, que el jefe del Consell y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, «no lo tiene claro con otros presidentes de otras comunidades como Fernández Vara o Javién Lambán», ya que otros territorios se benefician del status quo actual, refiriéndose Castillo a la posición unitaria que tendrá que alcanzar el PSOE ante la reforma del modelo. En este sentido, Castillo admitió que la Comunidad Valenciana está mal financiada y dijo que el sistema es «malo, injusto y cien por cien socialista». Compromís en la Diputación también afeó al PP que apoye el Cupo Vasco a cambio de «el interés de tener votos» para aprobar sus cuentas y salvar la legislatura.