Giro de César Sánchez: cede ante el Consell y acepta que la Diputación se sume al Fondo de Cooperación

Para ello aprovecha los sobrantes del presupuesto provincial para este ejercicio de 2017.

La Diputación de Alicante ha cedido en su negativa a entrar en el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat Valenciana y ha anunciado su integración en el mismo para 2018. Así lo dio a conocer ayer el presidente de la institución provincial César Sánchez en un tuit en el que pidió a cambio al Consell «la misma» colaboración para el Plan de Infraestructuras de Agua. La Diputación aportará 14 millones de euros al Fondo de Cooperación autonómico, pero no lo hará con cargo a sus presupuestos de 2018, sino del sobrante del ejercicio de 2017, según indicó el portavoz del equipo de gobierno del PP en la Diputación, Carlos Castillo.

A preguntas de este diario, Castillo explicó que después de las negociaciones que se han mantenido con la Generalitat, se ha alcanzado un acuerdo para que la institución alicantina pueda participar en el fondo a través de los remanentes de tesorería, puesto que no hacerlo así incumpliría la regla del gasto. La fórmula que pondrá en marcha la Diputación -tras haber negociado en las últimas semanas con el director general de Administración Local de la Generalitat Valenciana, Toni Such- arroja, no obstante, algunas dudas sobre el destino final que tenga esa inversión, ya que la base del fondo de cooperación autonómico es que ese dinero se pueda destinar libremente a lo que los municipios consideren, mientras que el remanente de tesorería no gastado suele ir condicionado a obras financieramente sostenibles, es decir, aquellas que no requieren de inversión para su mantenimiento.

Todo depende del conocido como plan económico financiero al que está sometida la Diputación y que limita las inversiones para no comprometerlas. Si no lo hubiera para 2018, según Castillo sí se irían esos 14 millones más la parte del Consell a gasto corriente. El portavoz del grupo socialista en la Diputación, José Chulvi, dijo que hay que darle «la bienvenida al sentido común». «La insistencia de partidos como el nuestro y de los ayuntamientos ha valido la pena», valoró el dirigente del PSPV. Por su parte Compromís destacó la «por fin abierta colaboración institucional». Su portavoz adjunto, José Manuel Penalva, subrayó que hay que tener «cautela porque si la partida no se incluye dentro del presupuesto general perderá su sentido original», es decir, libertad para su inversión.