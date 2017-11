La radio de À Punt arranca la emisión en pruebas

La nueva radio pública valenciana arranca este lunes la emisión en pruebas, paso previo al inicio de la emisión, que está prevista para el próximo mes de diciembre con un magacín cultural y social.

À Punt ha colgado en redes sociales un mensaje en el que anuncio que ha comenzado estas pruebas y que las frecuencias para sintonizar: en Castellón, 103.7 FM; en Valencia, en el 102.2 de la FM y en Alicante, 96.5 FM.

A finales del pasado mes de octubre, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ya anunció que la radio de À Punt comenzará a emitir en diciembre con un magacín cultural y social, que saldrá una vez por semana de los estudios de Burjassot y será conducido por la periodista Jèssica Crespo, que se incorpora al equipo que está trabajando para poner en marcha la cadena y será la "primera voz" del medio.

Crespo será codirectora del programa y trabajará "codo a codo" con la productora que se hará cargo del espacio, bajo la supervisión del departamento de contenidos y programas.

En la primera fase, no tendrá servicios informativos, según la CVMC, puesto que no los habrá hasta que no se incorporan trabajadores a À Punt Media, un proceso de incorporación de profesionales que está siendo "lento" porque hay "muchas personas inscritas en las bolsas de trabajo y el sistema es muy garantista", según la CVMC.