La nueva RTVV se prepara para instalar en la Ciudad de la Luz su sede en Alicante

À Punt estudia instalar su sede alicantina en los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz porque «reúne las condiciones idóneas; ya está preparado, ya tiene platós y tecnológicamente no supondrá ningún problema», según aseguró la directora general de la cadena, Empar Marco. En declaraciones a los medios tras una presentación del proyecto de la nueva radiotelevisión pública valenciana en la sede de la Universidad de Alicante, Marco destacó su interés por que haya «una aproximación más real», ante la «desinformación» entre las productoras alicantinas, que no estaban «mirando la web de la corporación, no veían cuando se abría la ventana para coproducciones o para productos de desarrollo de ficción», detalló Marco.

Preguntada por la plantilla del ente que trabajará desde Alicante, la responsable de À Punt destacó que están «valorando» cómo hacen la incorporación de trabajadores «y en qué cantidad» y avanzó que ya tienen «números hechos de cuanta gente habrá». Asimismo, subrayó su «interés en que haya corresponsalías en las comarcas». Respecto a la elaboración de las bolsas de trabajo de los trabajadores y al recurso interpuesto por la Unió de Periodistes Valencians (UPV) y la Asociación de la Prensa de Alicante (APA), al considerar que el baremo vulnera el derecho de igualdad de los aspirantes, Marco aseguró que el rechazo de dicho recurso por parte de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha sido decisión del Consejo Rector de la misma, que es «el que ha hecho el argumentario» para contestar a la impugnación de las asociaciones de periodistas. «Esperamos que las cosas no vayan más adelante de si se ha de presentar un recurso, porque si es injusta cualquier cosa, pues me parece muy bien que se presente, pero esperamos que se quede todo ahí y podamos abrir con normalidad los medios; creo que todo el mundo tiene ganas de que haya medios públicos y nadie tiene ganas de paralizar nada», puntualizó Marco durante su intervención.

Así, avanzó que en el arranque de la radio, prevista para el próximo mes de diciembre junto con la web del ente, habrá «cuatro o cinco programas», y conforme las productoras vayan presentando contenidos y la sociedad pública vaya incorporando empleados, se irán a su vez «incorporando cosas nuevas», destacó Marco, quien puntualizó que se trata de programas porque «es lo que podemos externalizar». «Cuando vaya incorporándose gente de informativos, los haremos», matizó. En cuanto a la televisión, la directora general aseguró que «el compromiso» es que las emisiones comiencen en el primer trimestre de 2018, «pero depende mucho mucho mucho de la incorporación de la bolsa de trabajo» y, al respecto, ha expresado su deseo de que la puesta en marcha no se haga «más allá del primer trimestre». La intención es que el arranque coincida con fiestas como Las Fallas o la Magdalena en Castellón.