Los Jaime I critican el 'café para todos' en el reparto de fondos para investigación

Una Llotja de València llena hasta la bandera se ha rendido hoy a los seis premios Jaime I a la ciencia y al emprendimiento. Un acto presidido por la reina Letizia y por la ausencia del rey Felipe VI, quien el viernes canceló su visita a València y anuló toda su agenda pública esta semana tras la declaración unilateral de independencia por parte del Parlament de Cataluña. La reina ha dicho que al rey "le hubiera gustado estar hoy en València", a lo que el público asistente ha respondido con un atronador aplauso.

Los seis galardonados de este año son Fernando Martín (Investigación básica), Carmen Herrero (Economía), Josep Dalmau (Medicina clínica), Susana Marcos (Nuevas Tecnologías), Ana María Traveset (Protección del Medio Ambiente) y Alicia Asín (Emprendimiento). La única proveniente este año de la Comunitat Valenciana es Carmen Herrero, catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Alicante (UA).

Cada uno de ellos recibe un premio de 100.000 euros, con el compromiso de invertir parte del mismo en sus investigaciones o proyectos innovadores. Algunos de ellos ya han anunciado que van a destinar parte de este montante a conservar a los jóvenes investigadores que integran sus equipos que se han quedado sin contratos postdoctorales.

Herrero, en nombre de los seis premiados, ha leído un discurso en el que ha criticado los recortes en la financiación pública y el doble daño que ha hecho el 'café para todos' a la hora de repartir estos menguantes fondos, ya que los grupos punteros han visto mermadas las ayudas. Además, ha denunciado la escasa aportación de la empresa privada a la investigación.

Carmen Herrero crítica que los recortes en financiación han afectado "doblemente a la investigación: por la reducción efectiva de los presupuestos, y por la falta de criterios en su distribución". Además hizo hincapié en la escasa influencia de la financiación privada "a diferencia de otros países, aquí sigue contribuyendo de manera muy escasa a la generación de conocimiento". "Esto son malas noticias porque el conocimiento, la investigación y la innovación constituyen la raíz de nuestro futuro", concluye.

"Un país que no investiga, que no innova, que no crea producto, que no es capaz de ponerlo en el mercado, tiene las puertas cerradas al porvenir que nos espera", alerta Herrero. "La Investigación no solo se debe generar en la Universidad, el trabajo científico y tecnológico también tiene que tener cabida sustancial en nuestras empresas", concluye.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, destaca que la ciencia es "el mejor antídoto al fanatismo". En una clara referencia a la crisis catalana, Puig ha destacado "la España que suma y la Europa convivida que nos hace mejor a todos". "Los valencianos queremos reivindicar un país de razones frente a quienes quieren un país de emociones", añade.

Puig ha criticado también la insuficiencia financiera en investigación, que está en niveles del 2006, en el 1,2 % del PIB, cuando otros países europeos ya apuestan por el 3 %.

La reina Letizia ha iniciado su discurso en valenciano destacando que "Espanya és una terra d'hòmens i dones capaços, de ciutadans disposats a millorar i a conviure entorn dels millors valors". La reina no ha hecho ninguna mención explicita al desafío soberanista catalán en su discurso, aunque si que ha alabado a la Comunitat Valenciana por ser una autonomía "decidida a avanzar para fortalecer, entre todos, nuestro país".

La reina, otra vez en valenciano, ha insistido "en l'educació com a instrument essencial del desentrrollament, cohesió i inclussió social". "El conocimiento, la ciencia, la educación, la cultura (también la cultura empresarial) y la innovación es lo que nos seguirá conduciendo a crecer como país en una España mejor y más justa", apuntó

El alcalde de València, Joan Ribó, destaca que los Jaime I son una muestra del "dinamismo y la proyección de la sociedad valenciana". El munícipe se felicitó de que este año por primera vez sean mayoría las premiadas. "Invertir en ciencia es invertir en el futuro de nuestros jóvenes", subraya. Para Ribó, los Jaime I sitúan a València en el mapa de "las cosas buenas y positivas"

El presidente de la Fundación Premios Rey Jaime I (FPRJI), el naviero Vicente Boluda, arrancó su discurso pidiendo un aplauso para "el fundador y alma mater" de los galardones, el bioquímico Santiago Grisolía, quien recientemente ha enterrado a su mujer.

La crisis catalana no ha estado ausente del discurso de Boluda, quien destaca que "unidos somos más fuertes". El empresario reivindicó un "pacto por la ciencia". También destaca que por primera vez en 29 años son mayoría las premiadas y apuesta por seguir trabajando por "la igualdad entre hombres y mujeres".

Fernando Martín García, premio en Investigación Básica, es doctor en Ciencias Químicas, tiene 55 años y es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Es uno de los pioneros en el establecimiento de los fundamentos teóricos de la attoquímica, una nueva disciplina científica que consiste en observar y manipular el movimiento electrónico en átomos y moléculas en el tiempo en que se modifican.

Alicia Asín Pérez, premiada en la categoría Emprendedor, es una joven ingeniera informática fundadora de Libelium, empresa creada en 2006 que se dedica al diseño y fabricación de sensores inalámbricos para las ciudades inteligentes. Ha enfocado su carrera en cómo 'el internet de las Cosas' puede cambiar el mundo.

Susana Marcos Celestino ha sido la galardonada en Nuevas Tecnologías. Es profesora de investigación del Centro de Óptica del CSIC en Madrid, tiene 46 años y su trabajo ha generado innovación e impacto en la industria oftalmológica, así como una mejora en el diagnóstico y tratamiento de problemas oculares.

Anna María Travaset Vilaginés, premiada en Protección del Medio Ambiente, es doctora en Ciencias Biológicas, tiene 55 años y, actualmente, es profesora de Investigación en Imedea (CSIC-UIB) de Mallorca.

Josep Dalmau Obrador, galardón de Medicina Clínica de los Premios Jaime I, es doctor en Medicina, tiene 63 años y actualmente trabaja en el Hospital Clínic, más concretamente en el Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer. Ha sido elegido por unanimidad del jurado debido a sus 29 años de investigación en enfermedades del cerebro causadas por mecanismos inmunológicos inducidos por el cáncer. Ha identificado, además, una nueva categoría de enfermedades inmunológicas que ha llevado al descubrimiento de numerosas dolencias desconocidas, tanto a nivel psiquiátrico como neurológico.

Y, por último, Carmen Herrero Blanco, premiada en el apartado de Economía. Es licenciada en Matemáticas y catedrática de Fundamentos del Análisis Económico desde 1986. Ha publicado más de 60 artículos en revistas JCR y siete monografías, supervisando además 15 tesis doctorales. El fondo de su trabajo de investigación es la preocupación implícita por los problemas sociales, en especial la equidad. Las decisiones sociales, la evaluación del bienestar social y los problemas relacionados con la economía de la salud están presentes en todas sus contribuciones, tanto teóricas como aplicadas. Ha gestionado programas de investigación, ha luchado por conseguir elevados estándares académicos en su departamento y ha trabajado duro con sus colegas de la Universidad de Alicante en momentos cruciales en los que se han creado nuevos departamentos y centros de investigación.

