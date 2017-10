Alfaro acepta el pacto y no presenta su candidatura a secretario del PSPV de la provincia de Alicante

El alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios, Rubén Alfaro ha desistido de presentar su candidatura como máximo responsable del PSPV de provincia de Alicante, por lo que el acalde de Xàbia y portavoz socialista en la Diputación, José Chulvi, será el único candidato que opte a este cargo. A las 13.00 horas de hoy sábado, finalizaba el plazo para presentar la candidatura en la sede socialista de la calle Pintor Gisbert, hasta donde no se ha acercado nadie con este cometido. De este modo, según fuentes del PSPV-PSOE, Alfaro da a entender que ha optado por el pacto ofrecido por Chulvi, al renunciar a presentar una candidatura que hubiera obligado a realizar primarias.

Ayer viernes, José Chulvi registró su candidatura, que cuenta con el apoyo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y con los afines a Pedro Sánchez. Una vez que Chulvi ha sumado sus fuerzas, mantuvo contactos durante toda la jornada de ayer con su posible rival, Rubén Alfaro, para negociar su retirada con el compromiso de configurar una dirección de unidad. La filosofía del portavoz socialista en la Diputación y alcalde de Xàbia es la misma que viene desplegando Puig en las últimas semanas. Los socialistas no están por la labor de que el partido se vuelva a enfrascar en otra batalla, que obligue a acuerdos, no sólo con candidatos únicos sino, posteriormente, en la elaboración de las ejecutivas.