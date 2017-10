Margallo compara a Puigdemont con Kim Jong-un por ser líderes impredecibles

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, del PP, ha comparado al president catalán, Carles Puigdemont, con el norcoreano Kim Jong-un por ser líderes políticos que toman decisiones imprevisibles.

"El señor Puigdemont es el único líder del mundo, con el hijo del querido líder que reina en Corea del Norte, que puede tomar decisiones que no se pueden prever 24 horas antes", ha opinado García-Margallo al ser preguntado por si el president convocará elecciones o aprobará la declaración unilateral de independencia (DUI).

El popular no cree que Puigdemont plantee la DUI "salvo que se vea muy presionado por los socios" ya que dicha declaración "no tiene ninguna ventaja" dado que el Govern carecería del control de fronteras, personas y territorio y, además, no habría un reconocimiento internacional.

"Quedarían fuera de la UE y sería una catástrofe", por lo cual cree que Puigdemont mantendrá una "ambigüedad calculada", ha señalado antes de ofrecer una charla-coloquio en el Club Información de Alicante titulada "La cuestión catalana y la Comunidad Valenciana".

Ha admitido, en todo caso, que una DUI sí tendría el efecto de evitar que pudiera ser candidato en unas elecciones Oriol Junqueras, "que al parecer aspira a presidente de la Generalitat", motivo por el cual cree que el partido del president, el PdCat, "no tiene ganas de ir a unas elecciones".

En este punto, ha proseguido irónicamente que Puigdemont logrará el "éxito político" de "acabar con partido hegemónico en Cataluña que", en referencia a la antigua Ciu, "podía negociar con todo el mundo en Madrid y Barcelona".

"Ya ha conseguido que Ada Colau esté en el ayuntamiento de Barcelona, que la CUP domine el Parlament y el último éxito será que Junqueras haga un gobierno de izquierdas, mientras su partido ocupa el grupo mixto en el Congreso", ha comentado.

García-Margallo ha lamentado que Puigdemont siga con "una especie de 'pasapalabra'" diciendo que no irá al Senado al coincidir con la sesión del Parlament: "por que esperen 24 horas más no parece que el mundo se vaya a hundir".

Sobre la charla-coloquio, ha defendido la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución frente a "una secesión en toda regla" y ha advertido de que la futura solución no puede pasar por "un premio a los golpistas y un castigo a los que hemos sido leales a la Constitución: no puede traducirse en un régimen singular con beneficios económicos para la comunidad catalana".

Para la Comunitat Valenciana, ha defendido aprobar una Ley oficial de Lenguas, la delimitación de competencias para resolver algunos problemas como el Pacto Nacional del Agua y, especialmente, "acabar con la discriminación" que sufre el territorio valenciano en financiación, lo cual "lastra las posibilidades de crecimiento".