Compromís reparte culpas entre Rajoy y el presidente catalán

El presidente de las Cortes Valencianes, Enric Morera, afirmó ayer que espera que en Cataluña no se llegue al «extremo» de una declaración unilateral de independencia el lunes, porque si cae por «el precipicio, caeremos todos» y lo ocurrido el 1 de octubre «puede ser una broma» con lo que pase. Morera manifestó que a lo mejor peca de «inocente», pero todavía tiene la esperanza de que se llegue «justo hasta casi el precipicio» pero no más allá, porque «del precipicio pasas a matarte o al caos». Destacó que hay muchas personas intentando mediar y sería viable una mediación dentro de España. Asimismo, hizo un llamamiento «ético y moral» a los dirigentes políticos, porque no es «justo ni deseable que nos lleven a unos niveles de tanto extremo», con la dinámica «disparatada de Puigdemont y su «saltarse a la torera» las normas que tienen mecanismos para ser cambiadas y un presidente del Gobierno de España que «no está a la altura». «Cuando no hay buena polític de Estado llega el conflicto y el caos. No estamos dispuestos a resignarnos a que se haga una fractura en España y se nos lleve al caos», subrayó.