El discurso del Rey enciende las redes sociales del Botànic

El síndic Manuel Mata lanza críticas veladas a las palabras de Felipe VI.

Podemos en la Comunidad Valenciana y Compromís rechazaron en sus cuentas en redes sociales el discurso que el Rey Felipe VI dio en la noche del martes sobre la situación en Cataluña. Mientras la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, habló de «puentes dinamitados», el líder de la formación morada, Antonio Estañ, acusó al monarca de «dejar fuera» a quienes buscan dialogar. También fue llamativo el silencio del PSPV pese a que la dirección federal del PSOE sí se pronunció sobre el discurso. No obstante, ante el silencio en las redes sociales del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus consellers, destacaron algunas muestras de rechazo evidenciadas en la sutilidad del «retuiteo», pero que también tienen mucho que decir. Fue el caso del portavoz del PSPV en las Cortes, Manuel Mata, que se hizo eco de las críticas de uno de los asesores de Presidencia.

En su cuenta de Twitter, Oltra reaccionó a las palabras del monarca de la siguiente manera: «Opinad libremente en democracia siempre que opinéis lo mismo que yo. Voltaire retociéndose en la tumba. Los puentes dinamitados». Otros cargos de Compromís, socio del PSPV en el gobierno de la Generalitat junto al apoyo parlamentario de Podemos, reaccionaron con críticas a la intervención del Rey. El jefe de gabinete de la vicepresidenta del Consell, Miquel Real, colgó una fotografía boca abajo de Felipe VI que fue respondido por la diputada del PP Verónica Marco, quien lamentó que Ximo Puig permaneciera «callado» ante este hecho. «Hasta cuándo va a dejar a #CUPromis», manifestó Marco.

El Conseller de Transparencia, el alicantino Manuel Alcaraz, dijo que la Corona «se ha alejado de una parte de la ciudadanía». El Síndic de Compromís, Fran Ferri, consideró que el discurso del monarca fue «una oportunidad perdida para el diálogo» y el secretario autonómico de Medio Ambiente y coportavoz de Els Verds-Equo, Julià Álvaro, apuntó que si alguien creía que no se podía hacer un discurso peor que el de Rajoy, «va Felipe y lo supera».

Diputados y senadores nacionales de la coalición también se encendieron ante las palabras del Rey. En este sentido, la diputada de Compromís en el Congreso de los Diputados Marta Sorlí afirmó que «nada nuevo bajo el (cara al) Sol», mientras que el senador Carles Mulet escribió «Borbón go home». El presidente de las Cortes Valencianas, uno de los más suaves de la coalición en sus comentarios, Enric Morera, hizo alusión a una frase del rey Jaume I: «Amar y proteger a todas las personas y al pueblo. Hacer reinar la justicia y velar para que los grandes no opriman al pequeño».

El secretario general de Podemos en la Comunidad sostuvo en Twitter que los términos en los que se pronunció el monarca implican «crisis democrática y de búsqueda de soluciones».

El PSPV guardó silencio, aunque el Síndic Manuel Mata no solo retuiteó una crítica de un asesor del presidente, sino que, aunque sin hastag, puso en la cuenta del pájaro azul lo siguiente a la hora del mensaje del Rey: «Cuando un país vive sometido al síndrome no hay salida, se echa de menos a alguien que aporte luz y no palabras huecas». escribió.