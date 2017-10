Ofensiva del PP por Cataluña

Bonig impulsa una declaración en las Cortes de respaldo a la Policía Nacional y la Guardia Civil tras las cargas del 1-0.

El Partido Popular en la Comunidad Valenciana, junto a sus tres formaciones provinciales, ha lanzado una ofensiva total por la situación de Cataluña que va desde la defensa de la Policía Nacional y de la Guardia Civil hasta la estrategia política de sacar y desgranar cada una de las diferencias que la crisis territorial por el referendum ha evidenciado entre los socios del Consell. De momento, los ataques tuvieron ayer un destinatario directo: el jefe del Consell. La presidenta del PP de la Comunidad, Isabel Bonig, pidió al titular de la Generalitat, Ximo Puig, «no poner al mismo nivel a unos y otros» en relación a la equidistancia de la que habló el jefe del Consell a la hora de referirse tanto a Mariano Rajoy como al catalán Carles Puigdemont.

Isabel Bonig sostuvo que «equiparar» al presidente del Ejecutivo central y al responsable de la Generalitat de Cataluña «es meter en el mismo saco a quien cumple la ley y a quien la incumple, a quien vela por la legalidad y el Estado de Derecho y a quien es un golpista secesionista que se salta las normas». En esta línea, reclamó «claridad y firmeza» a Puig. «Debe dejarse de ambigüedades y no ponerse de perfil por unos cálculos electoralistas que en estos momentos están fuera de lugar. No hay ninguna duda. No se puede igualar y poner al mismo nivel la postura de Rajoy con la de Puigdemont», dijo la líder del PP, que añadió que hay que estar al lado del orden constitucional y «no de dar alas a quienes quieren romper este país con algaradas y se sitúan al margen de la ley».

La número uno popular explicó que «el problema de Puig es que es rehén de sus propios compañeros de gobierno en el Botànic que apoyan el secesionismo», por lo que cree que «debe quitarse lastre y abandonar a la sucursal del independentismo catalanista en la Comunidad», en referencia a Compromís. Reiteró el apoyo de su partido a Puig para alcanzar un gran acuerdo «y que se sienta libre, porque quienes defienden el derecho a decidir del pueblo catalán van en contra de los intereses valencianos y, por tanto, no deberían seguir en el Consell». «Son un caballo de Troya infiltrados en nuestras instituciones de autogobierno», apuntó. La ofensiva del PP por Cataluña también llegará a las Cortes, donde los populares presentarán una iniciativa de apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. La iniciativa, similar a la que también se va a debatir en el Congreso de los Diputados a instancias del grupo popular, muestra «el respaldo incondicional al papel de la Policía Nacional y Guardia Civil en su defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre españoles», indicaron en un comunicado.

Para los populares el deber y obligación de todos los partidos democráticos es rechazar y condenar «rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, así como cualquier acción justificativa de los mismos». También señalan que es «injusto e intolerable que se trate a policías nacionales y guardias civiles como enemigos, cuando son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos». Asimismo, y respecto al referéndum catalán, el grupo popular en el Congreso subraya que no se puede dar la vuelta a la situación y «justificar las acciones de quienes incumplieron la Ley y atacar y señalar a aquellos que velan por la seguridad de los españoles».

Por su parte, el secretario general del PP de Alicante, Eduardo Dolón, conminó al presidente de la Generalitat a a «elegir entre el Estatuto de Autonomía o la independencia» en un escenario tan «delicado» de la historia de la Comunidad Valenciana y de España. El dirigente de los populares alicantinos considera que es el momento de que «las fuerzas constitucionalistas unan fuerzas en torno a las leyes fundamentales que sustentan nuestro sistema de convivencia, como son la Constitución y el Estatuto de Autonomía, frente a los radicales que usan el Estado de Derecho para derribarlo desde las instituciones». Por ello, Dolón instó a Ximo Puig a «desprenderse de sus socios nacionalistas de Compromís» e invitó a «sumar a la mayoría de sociedad alicantina y valenciana representada por el PP a un proyecto común en la Comunidad Valenciana con nuestros símbolos identitarios al servicio de la democracia y el Estado de Derecho». Lamentó «la humillación» que estos cargos «hacen pasar al presidente de la Generalitat» cuando «menosprecian e insultan al PSOE o su secretario general, como el diputado Josep Nadal o la propia Oltra, ambos dirigentes de C0mpromís, al reprochar a los socialistas que facilitasen la gobernabilidad de España».