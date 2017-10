Exigen una «respuesta contundente del Estado ante el mayor ataque a la Policía»

Cerca de trescientos policías nacionales se concentraron ayer en la puerta de la Comisaría Provincial para mostrar su apoyo a los compañeros desplegados en Cataluña y para exigir una «respuesta contundente del Estado ante el mayor ataque sufrido por la Policía Nacional en sus más de 150 años de historia al servicio de los españoles», según expusieron los sindicatos SUP, CEP, UFP, SPP y ASP en la convocatoria del acto.

Además de la masiva presencia de policías la concentración también contó con la presencia de políticos como el presidente provincial del Partido Popular, José Ciscar, y el portavoz del grupo municipal popular en Alicante, Luis Barcala, así como los cónsules de Grecia y Marruecos, Manuel Serrano y Vicente Farach, respectivamente. Todos ellos quisieron respaldar así a las Fuerzas de Seguridad por su actuación en Cataluña.

A la concentración también se sumaron ciudadanos anónimos y algún fiscal de Alicante. Minutos antes de la una y media del mediodía la puerta principal de la Comisaría Provincial de Alicante ya estaba abarrotada de agentes. Muchos agentes expresaron a este diario su indignación por la situación que están soportando sus compañeros en Cataluña y aseguraron que no se había vivido una situación tan crítica desde la Transición.

Al final los concentrados acabaron cortando el tráfico en la calle Isabel la Católica y exhibieron una bandera de España de grandes dimensiones.

Los policías ofrecieron un largo aplauso para sus compañeros y la protesta concluyó con gritos de apoyo al Rey, a España y a la Policía, además de recordar a los agentes desplazados a Cataluña con gritos de «¡Compañeros, no estáis solos»!».