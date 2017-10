El número dos del PSPV advierte de las consecuencias y Morera rebaja la tensión

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, admitió ayer que cuestiones como algunas declaraciones realizadas por miembros de Compromís sobre el 1-O pueden «enturbiar un poco» la relación en el seno del Consell del Botànic, aunque recalcó que esto no puede ser «un paréntesis de 20 años» y hay que seguir trabajando para que el PP no vuelva al poder en 2019. Así lo ha indicado ante los medios al ser preguntado porlos tuits de dirigentes vinculados a su socio de gobierno. «Yo hubiera deseado que Compromís hubiera tenido una actitud mucho más favorecedora a una solución en Cataluña», detalló Mata.

«Hoy no puedo abrazar y besar a gente con la que ayer era más amable; a mí no me gusta nada que me insulten y no me gusta nada que insulten a dirigentes de mi partido, sobre todo porque yo no lo hago, y podría hacerlo a veces», señaló Mata. El dirigente del PSPV reconoció que están ante «una situación de altísima tensión» pero considera que «las pequeñas vanidades de la diferenciación o de las relaciones internas de los partidos no pueden enturbiar el Pacte del Botànic».

El presidente de las Cortes y miembro de Compromís, Enric Morera, rebajó la tensión e indicó ayer, al ser preguntado por los mensajes de miembros de su coalición críticos con el PSOE por el referéndum catalán, que «en el fragor de la batalla se hacen comentarios que luego son absolutamente improcedentes». «Los que tengan una mínima responsabilidad actúen atendiendo a esa responsabilidad que tienen», dijo. Preguntado por la posibilidad de que ese cruce de acusaciones en las redes sociales pueda resentir el pacto, la rechazó porque este es el Gobierno «más estable que han tenido los valencianos nunca». «Que alguna persona pueda decir en algún momento alguna cosa altisonante, que se ha producido, no quita el trabajo hecho», zanjó.