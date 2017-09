Ciudadanos exige a Sepulcre que deje su escaño en la Diputación porque "no le corresponde"

El secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha recordado este sábado que el concejal y diputado provincial tránsfuga Fernando Sepulcre "debe dejar su acta" de edil de manera "evidente", y dejar con ello también la Diputación de Alicante, ya que ocupa en ella un escaño que "no le corresponde". Para el responsable nacional de la formación naranja, la actuación de Sepulcre "al fin y al cabo es una forma más de corrupción política", puesto que ahora mismo está "robando un escaño a un partido político al que no pertenece".

Hervías se ha pronunciado de esta forma sobre Sepulcre a preguntas de INFORMACIÓN hoy en Alicante, antes de dirigirse a Orihuela para participar en un acto de partido. El diputado no adscrito, que dejó Ciudadanos en junio de 2016, salió escogido tras las últimas elecciones municipales como único representante del partido en la Diputación, y en la actualidad sigue siendo la pata en la que se sostiene el PP para tener mayoría en la institución. Por ello, Hervías ha recordado que desde Ciudadanos "hemos pedido al PP que siga cumpliendo el pacto que se firmó en su día y no dé cobijo a un tránsfuga como el señor Sepulcre".

El dirigente de la formación naranja ha hecho hincapié en que "nosotros no fichamos a tránsfugas ni nos apoyamos en ellos, no es nuestra forma de entender la política". En este sentido, Hervías añadido que "entiendo que el PP esté acostumbrado a la vieja política, pero en Ciudadanos el politiqueo no tiene cabida y el señor Sepulcre tiene que dejar su acta, porque no le corresponde". Ese lugar, ha insistido, es "de los votantes de Ciudadanos", por lo que ha hecho hincapié en pedir al PP "que piense más en la transparencia, en la regeneración y en el conjunto de España y no en poder mantener una silla en la Diputación de Alicante".

Preguntado acerca de si considera que la continuidad de Sepulcre en la Diputación puede pasar factura a la imagen de Ciudadanos, Hervías ha manifestado que, a su juicio, ocurre "más bien lo contrario". En su opinión, "queda en evidencia que el señor Sepulcre puede representar de todo, menos los valores y principios que representamos".