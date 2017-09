Bonig refuerza el papel de la Diputación de Alicante como ariete de oposición al Consell

César Sánchez centra sus ataques contra Marzà.

La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana y Síndica en las Cortes, Isabel Bonig, reforzó ayer el papel de la Diputación de Alicante como ariete contra las políticas del Consell, y más especialmente contra su política lingüístíca, ya que destacó que ha sido la única institución que ha presentado un recurso en los tribunales que ha forzado la suspensión del decreto de plurilingüismo de Educación. Bonig se reunió ayer en el Palacio Provincial de Alicante con el presidente de la Diputación, César Sánchez, el mismo día en el que, en palabras de la presidenta del PP, el conseller de Educación, Vicent Marzà, ha «tenido que claudicar» ante la comunidad educativa y presentar una nueva propuesta de educación plurilingüe. «Esto es una victoria de la sociedad y de los tribunales. Ni del PP, ni de la Diputación de Alicante, sino de toda la sociedad valenciana» y «del Estado de Derecho».

Bonig también identificó con «una victoria del Gobierno central» que el Ministerio anunciase el jueves la convocatoria de una comisión bilateral y recordó que no es el Gobierno el que interpone el recurso de inconstitucionalidad ya que «previamente hay que constituir una comisión bilateral, y eso es lo que se ha hecho porque ve indicios de inconstitucionalidad». «Esta situación es la que ha propiciado que Marzà haya tenido que claudicar», una actitud que a su juicio «es responsabilidad de Puig y Oltra, que son quienes amparan las políticas sectarias y radicales de un Consell que está en descomposición y que ya empieza su cuenta atrás». Por ello, Puig «tendría que cesar inmediatamente a Marzà», y «ante esta incapacidad, el PP le vuelve a tender la mano».

La líder del PPCV destacó que los tribunales, a partir del recurso de la Diputación, «han parado uno de los instrumentos más fuertes que tiene el nacionalismo: la Educación». «Querían hacer Puig, Oltra y Marzà en la Comunitat Valenciana lo mismo que hace unos años se empezó en Cataluña con la Educación», sostuvo Bonig.

Por su parte, el presidente de la Diputación, César Sánchez, agradeció el respaldo de Bonig a la labor desarrollada por su institución por «la libertad de los padres para defender la educación de sus hijos». «El Gobierno ha anunciado una ley en materia educativa, lo que pone manifiesto que los padres y la libertad han derrotado al Gobierno, a los decretos, y hemos coincidido en que es una derrota de Marzá que debe tener consecuencias», dijo.



Iniciativa contra la tasa turística

La presidenta del PP también anunció ayer que van a presentar una proposición no de ley en las Cortes Valencianas para avalar el acuerdo unánime alcanzado por el Consell Valencià de Turisme contra la tasa turística, así como para mostrar el apoyo al sector turístico. Indicó que no es partidaria de implantar una tasa turística «en una provincia donde el turismo es uno de los principales motores» e hizo referencia a las continuas contradicciones vividas en el seno de los diferentes partidos que sostienen el Botànic. Los populares son conscientes de que Podemos y Compromís no apoyarán su proposición, pero esperan, en cualquier caso, que los socialistas se sumen.