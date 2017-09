Las cuentas de EU en la Diputación reflejan el viaje a Cuba de su líder y 3.000 euros en dietas para el grupo

El asesor de la diputada gastó el triple que ella en restaurantes y kilometraje.

Los gastos que realizó a lo largo de 2016 el grupo de EU en la Diputación de Alicante reflejan las distintas ayudas que se otorgaron a la Asociación Amistad con Cuba José Martí y a los actos que el líder autonómico del partido de izquierdas realizó con ella en su calidad de miembro de la entidad. Aunque la contabilidad de la formación, hecha pública ayer tras pedirlo la mitad del partido, no concreta que se realizó un traslado de Rodríguez a La Habana para acudir al funeral de Estado por la muerte de Fidel Castro -un viaje que costó 1.150 euros- sí se recoge que distintos actos de la asociación fueron sufragados con el dinero público asignado a EU en la Diputación de Alicante y que en total ascendieron a 3.801 euros.

Estos casi cuatro mil euros en la entidad -la asociación a través de la cual EU admite que se organizó el viaje a Cuba de su coordinador para el funeral de Fidel Castro- suponen el grueso del gasto de la formación durante 2016 junto a los servicios de asesoramiento en comunicación y publicidad, que suman otros 3.800 euros, según reflejan los datos que ayer publicó en el Portal de Transparencia la única representante de EU, Raquel Pérez.

Otro de los grandes gastos que refleja la contabilidad es el relativo a las dietas y desplazamientos, a los que el grupo destinó 3.000 euros. De esa cantidad, 2.295 euros son gastos y facturas en restaurantes y en kilometraje que pasó el exasesor de Raquel Pérez en la Diputación, Francesc Agulló, quien mantiene un pulso con la diputada por apartarle de sus principales funciones y a la que llegó a denunciar por «mobbing» ante la dirección autonómica del partido. El exasesor de Pérez gastó, así, el triple que la diputada en dietas y kilometraje, según los datos publicados.

La presión política ha llevado a la diputada de EU en Alicante a hacer públicas las cuentas de la formación. Desde que este diario desvelara el viaje a Cuba del líder de EU en la Comunidad para acudir al funeral de Fidel Castro, medio partido se le ha tirado encima para pedir explicaciones. No solo a ella. La mitad de la formación ha exigido ya la dimisión de David Rodríguez y de la diputada alicantina por entender que el viaje de éste a La Habana no puede pagarse con fondos públicos. La guerra interna de EU por el control de la cúpula del partido está detrás de esta pugna interna, ya que la formación era un melón partido por la mitad desde las elecciones internas que dieron una mínima mayoría a Rodríguez frente a Rosa Pérez. Por otro lado, EU en la Diputación se ha encontrado con las críticas de todos los grupos de la institución, que le afean el viaje de su líder a Cuba. Asimismo, exigieron a la diputada la publicidad de las cuentas de 2016, ya que fue junto al PSOE el único grupo que no las aireó en el Portal de Transparencia de la institución provincial, desde donde pueden ser visibles por todo el mundo.

La diputada Raquel Pérez ha justificado ese retraso en la publicación de la contabilidad en la falta de personal y la precariedad del grupo, que recibió el año pasado de la institución provincial 38.000 euros para gastos. Ha defendido que está sola desde que su asesor cogió la baja médica el pasado junio. Recientemente dimitió para incorporarse a un puesto como asesor de Cultura en el Ayuntamiento de Alicante a las órdenes del concejal de Guanyar, Daniel Simón. Según Pérez, el exasesor era la persona que tenía asignadas, entre sus funciones, la publicación de las cuentas.