Aprobada la subvención «a dedo» para La Nucía con la presencia de César Sánchez

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, rompió ayer su costumbre de delegar la presidencia de la comisión de infraestructuras de la institución provincial, que se reúne normalmente todos los miércoles por la mañana, y fue ayer a votar a favor de la ayuda millonaria «a dedo» que ha concedido al Ayuntamiento de la Nucía, donde es alcalde su diputado de Planes de Obras y mejoras a Municipios, Bernabé Cano. La subvención millonaria, de 1,1 millones de euros para el restablecimiento del sistema eléctrico del polideportivo y que se pagará de forma íntegra por la Diputación de Alicante, contó con el visto bueno de la comisión, trámite previo y no vinculante que se lleva a cabo antes de elevar al propuesta al pleno, donde se lleva para su adjudicación definitiva.

La presencia ayer de Sánchez en la comisión no fue baladí. Es presidente de la comisión, como lo es de forma natural del resto de comisiones. Sin embargo, el responsable de la Diputación suele delegar, en la mayoría de ocasiones, la presidencia en estas reuniones en su diputado Eduardo Dolón. Para sacar adelante los puntos con los votos del PP se requiere la aprobación de los miembros del equipo de gobierno (los del PP) y de uno más, y ese uno suele ser el diputado Fernando Sepulcre, báculo de los populares en la Diputación provincial que ayer no asistió. César Sánchez fue para usar, en caso de que hiciera falta, el voto de calidad y poder llevar al pleno, con el visto bueno de la comisión, la millonaria ayuda a La Nucía. No hizo falta ese voto doble porque la diputada de EU, Raquel Pérez, tampoco acudió. Aunque la decisión de la comisión no es vinculante, el PP tiene claro lo criticable de llevar un punto al pleno por iniciativa propia con el voto en contra de la comisión. Entre los diputados que forman parte de ésta, también estaba su beneficiario, el diputado provincial y alcalde de la localidad, Bernabé Cano.

La comisión informativa dio su respaldo así a la subvención directa a La Nucía con los únicos votos del PP y el voto en contra de la oposición. Compromís anunció ayer que pedirá la dimisión del presidente si no retira las ayudas a dedo a pueblos de diputados del PP y el PSPV dijo que se a cabó el plazo para el diálogo. La diputada de EU, Raquel Pérez, añadió que son ayudas con fines electoralistas de cara a 2019.