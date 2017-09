Crisis de EU: exigen la dimisión del líder y de la diputada por el viaje a Cuba

Prácticamente la mitad de EU, integrada en la candidatura «Una nova Esquerra Unida», pide la dimisión de la diputada provincial, Raquel Pérez, y del número uno en la Comunidad Valenciana, David Rodríguez, por el pago del viaje de este último a Cuba al funeral de Fidel Castro con fondos de la Diputación. En un comunicado, la candidatura que se mostró afín la rival de Rodríguez, Rosa Pérez, solicita además la convocatoria urgente del máximo órgano de dirección del partido en la Comunidad (el Consell Politic Nacional) para que Raquel Pérez dé explicaciones y ponga a disposición de la militancia las cuentas anuales, incluida la factura del viaje a Cuba. Se trata de la única formación, junto al PSOE, que no ha hecho públicos los gastos del grupo político en la Diputación. Según Pérez, no se han podido hacer públicas porque no tiene personal suficiente para afrontar el día a día y, además, preparar la documentación, de la que sí tiene constancia el partido al ser enviadas a éste las cuentas de forma periódica.

Para la candidatura «Una nova Esquerra es posible», el partido defiende la solidaridad entre pueblos y la revolución cubana y las asociaciones que trabajan en esta causa. «Por eso pensamos que un viaje pagado indebidamente perjudica esta causa». Asimismo, pide transparencia al grupo de la Diputación por no haber presentado las cuentas en la institución, «lo que supone una línea contraria a lo que siempre hemos defendido desde EU».



Raquel Pérez en La linea roja

La diputada provincial estará hoy en el programa de Informaciontv La línea Roja, donde valorará la situación en la que se encuentra y el rumbo que tomará su carrera política con este asunto.