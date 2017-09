El Consell sostiene que el «agujero» de la etapa popular en Ciegsa supera los 1.000 millones

El conseller de Educación, Vicent Marzà, aseguró ayer que el sobrecoste en Ciegsa es «abismal» y llega a los mil millones de euros, una cifra que «no nos hemos inventado» y que proviene tanto de los informes de la Intervención General copmo de la comparación entre costes de la propia Conselleria y la empresa pública. Marzà respondió de esa manera al ser preguntado por la comparecencia del exconseller Alejandro Font de Mora en la comisión de investigación de Ciegsa de las Cortes, donde ayer dijo que los sobrecostes de Ciegsa fueron de 309,8 millones y no de mil, una cifra «inventada» que proviene de «tres timos conceptuales» pero que «cabe en cualquier titular».

El conseller afirmó que esos sobrecostes de mil millones se ven, no solo en los informes de la Intervención, sino en la comparación entre un centro educativo construido por Educación y otro por Ciegsa. Además, criticó que algunos acabados de los centros construidos en la etapa del PP han dado problemas que «aún ahora» el Consell está solucionando. Marzà manifestó que decían -en relación al gobierno del PP- que se construían «escuelas enteras» cuando «acababan ventanas», y contabilizaban «como una escuela entera» pequeñas intervenciones en centros escolares. Recordó que hay unos límites y la legalidad se ha de cumplir, pero el PP «está acostumbrado a no cumplirla, hasta en los pagos, en las licitaciones y la ejecuciones de obra». La intervención de Font de Mora en las Cortes no sólo choca con los datos del Consell. También contradice por completo los informes elaborados por la Guardia Civil a raíz de la «operación Taula».