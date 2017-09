Tensión en Compromís por el referéndum catalán y nueva vía de agua en el Pacte del Botànic

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, indicó ayer, respecto a las diferencias en el seno de esta coalición sobre el referéndum de independencia en Cataluña, que «la diversidad de opiniones» es «un valor» y una «seña de identidad» de esta formación. Durante un acto en València y preguntada por las declaraciones del también coportavoz de Compromís y presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, que consideró respecto a la consulta catalana que la responsable autonómica «no debería posicionarse sobre un problema de Estado»como portavoz del Consell, Oltra manifestó que «en Compromís tenemos un valor muy importante y es que siempre hemos vivido la diversidad como la capacidad de cada uno de expresar aquello que en cada momento cree que debe expresar». «Tenemos que poner en valor este planteamiento», sugirió la número dos del Consell.

Así, afirmó que la «diversidad de opiniones» es «un valor dentro de Compromís» y la «seña de identidad» de esta coalición, tras lo que ha asegurado que los miembros de esta formación política están «acostumbrados a la libertad». «Esto es lo que nos hace valiosos como formación política. Y eso también es lo que los ciudadanos y ciudadanas valoran en nosotros, que no somos una formación política en la que uno habla y los demás asienten», agregó Mónica Oltra. En este sentido, la vicepresidenta del Consell expuso que Compromís es «una formación en la que cada uno tiene su opinió» y en la que «todo el mundo valora las opiniones del otro». «Nos escuchamos y valoramos la opinión del otro. Eso es lo que nos ha hecho grandes hasta ahora», dijo. Oltra consideró que esa circunstancia «entronca muy bien con la cultura democrática que necesita este país a raíz del debate» por el referéndum de independencia en Cataluña. «Nos falta cultura democrática en un país en el que no somos capaces de entendernos a través de la palabra o, al menos, de entender que en un sistema democrático maduro la defensa de la opinión del otro es un eje troncal», subrayó la dirigente de Compromís.

Con todo, la responsable autonómica subrayó que «no hay una democracia si no defendemos la opinión de aquellos que no piensan como nosotros. Es una idea ilustrada sin la cual no hay democracia», apuntó. Respecto a las palabras de Morera considerando que como miembro del Consell «no debería posicionarse sobre un problema de Estado» como la consulta catalana, Oltra aseveró que «cualquier tema del que hable el Consell es un tema de Estado porque las comunidades autónomas constitucionalmente también somos Estado».

La vicepresidenta valoró el «gesto» del presidente catalán, Carles Puigdemont, de afirmar que la fecha del referéndum no es lo importante sino «buscar una salida dialogada» al conflicto que se vive en estos momentos y defendió la necesidad de buscar una vía para pactar una moción de censura contra Mariano Rajoy, como propuso Pablo Iglesias en Zaragoza. «Ante esa incapacidad de diálogo y de enrocarse en los problemas, es obvio que hay una mayoría en el Congreso que tendría que buscar alternativas. Un gobierno que solo plantea problemas y no da las soluciones es un gobierno inútil», concluyó Oltra.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por su parte,mantuvo el perfil bajo de los últimos días. Abogó por la necesidad de cumplir la ley y abrir el diálogo político para «superar esta situación de enfrentamiento» en Cataluña y también pidió a Puigdemont, que renuncie al referéndum. Cuestionado por la petición del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para una moción de censura, opinó que lo que se debe hacer es «suturar las heridas». «Creo que en este momento hay que mantener la prudencia y la tranquilidad», sugirió para desde un «espacio sereno» puedan «hablar todos sin posiciones frentistas».