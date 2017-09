El exconseller de Educación rebaja en 700 millones de euros el agujero de Ciegsa

El exconseller de Educación Alejandro Font de Mora (PP) redujo ayer a los sobrecostes de la empresa pública Ciegsa a 309,8 millones de euros y no de mil millones, una cifra que según ha dicho es «inventada»y proviene de «tres timos conceptuales». Font de Mora compareció ayer en la comisión de investigación de Ciegsa de las Cortes Valencianas por su etapa como conseller de 2004 a 2011. También lo hizo el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, que dijo no conocer irregularidades en Ciegsa.

El exconseller ha señalado que la cifra de mil millones denunciada por los actuales consellers de Hacienda y Educación ha tenido «un éxito espectacular» pero qu es falsa porque engloba «todos los costes o gastos generales», como el coste de los prefabricados, de personal o financieros, y procede de una extrapolación de datos. Manifestó que de los sobrecostes «no se ha derivado ninguna responsabilidad. Insistió en que siempre obró «convencido de la legalidad de Ciegsa» y de «todas sus actuaciones». «Otra cosa esque puedan existir irregularidades puntuales en la gestión de los asuntos, como en otras instituciones, pero ya vino el Síndic de Comptesy dijo que no eran ni graves ni muy graves», argumentó. «Soy el conseller Alejandro I el Inaugurador. Yo, menos hacer el pino para significar que estábamos haciendo colegios, hacía casi todo», remarcó. «No he consentido ni cometido ningún hecho ilegal nunca, jamás. En toda mi vida nunca he hecho nada malo», indicó Font de Mora.

Por su parte, el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana Víctor Campos subrayó que la empresa pública Ciegsa fue un instrumento «eficaz y positivo» para los intereses de los ciudadanos, padres y profesores de la Comunidad Valenciana porque se desarrollaron «más de 600 proyectos educativos que beneficiaron a decenas miles de alumnos, padres y profesores». Sin embargo, dijo no tener «nada que ver» con la gestión ni relación directa con sus directivos.

Los socialistas recordaron que Font de Mora tenía que comparecer porque «fue el conseller de Educación que más tiempo estuvo en el cargo».