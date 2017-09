La dirección de EU ordenó a su diputada apartar a su asesor de las cuentas al detectar irregularidades

La cúpula autonómica lleva a los tribunales el presunto caso de «mobbing» y pide pruebas del acoso.

La dirección autonómica de EU, liderada por David Rodríguez, ordenó el pasado mes de mayo a su diputada provincial en Alicante, Raquel Pérez, que retirara a su asesor el acceso a las cuentas del grupo de la Diputación tras haber detectado varios pagos irregulares por parte de éste. Se trata de transacciones bancarias que la diputada nunca autorizó y que los servicios jurídicos de la formación de izquierdas están estudiando llevar a los juzgados, según aseguraron ayer fuentes del partido. Un mes después de retirarle el acceso a la cuenta bancaria, Agulló solicitó una baja médica y denunció ante la dirección del partido que estaba sufriendo «mobbing» por parte de la diputada provincial, que le había retirado previamente el teléfono que puso a disposición del grupo la Diputación así como el acceso al parking de la institución.

El cruce de acusaciones ha llegado finalmente a los juzgados. La dirección autonómica del partido ha solicitado al juez que inste al exasesor de Raquel Pérez a rectificar sobre sus acusaciones a través de un acto de conciliación y, de no ser así, insta a Agulló a presentar las pruebas por las que acusa a la diputada de acoso laboral, ya que solo ha dado un relato de hechos, y a denunciarla en los tribunales. En caso de que no se produjera ninguno de los dos extremos, fuentes de la formación aseguran que se presentará una querella contra Agulló, exconcejal en el Ayuntamiento de Alcoy y actual asesor de Guanyar en Alicante, por difamación y atentado al honor de la diputada.

Aunque con este hecho la dirección de EU ratifica su apoyo a la diputada al no existir hasta el momento pruebas de las graves acusaciones por parte del exasesor, la dirección de David Rodríguez no se ha manifestado públicamente sobre el «rifirrafe» entre ambos, lo que ha indignado a la sección comarcal de L'Alcoià -controlada por Agulló-, que ha pedido no solo el acta de la diputada, sino su expulsión del partido y la dimisión de toda la dirección autonómica por silenciar y «respaldar un caso de mobbing», y más al tratarse de una organización que tiene como principio fundamental al defensa de los trabajadores.

Es la guerra. Los cimientos de la estabilidad de EU se están tambaleando demasiado y no por cuestiones aparentemente personales, sino que los desencuentros entre la portavoz de EU en la Diputación de y su ya exasesor en la institución provincial son solo la punta del iceberg de una pugna interna que está enfrentando en la Comunidad Valenciana a los partidarios de la dirección autonómica actual que lidera David Rodríguez y los afines a Rosa Pérez, que le disputó el puesto de coordinador general. La salida a la luz del viaje que David Rodríguez realizó a Cuba para participar en el funeral de Fidel Castro con fondos de la Diputación y por tanto con dinero público ha sido otro de los dardos que los afines a Rosa Pérez han utilizado para intentar fagocitar a los de Rodríguez, que tienen otro modelo de partido. El viaje, que el coordinador autonómico de EU justifica en las acciones conjuntas que se llevan a cabo con la asociación de Amigos de Cuba José Martí, traerá cola en el próximo pleno de la Diputación Provincial, donde todos lo grupos pedirán explicaciones a la diputada de izquierdas. El diputado nacional Ricardo Sixto también ha pedido a la portavoz de EU en la Diputación que aclare este traslado.