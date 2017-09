Bronca parlamentaria por el agujero de Ciegsa

Los grupos del PSPV y el PP en las Cortes han "calentado" hoy la comisión parlamentaria sobre Ciegsa (la empresa pública que construía colegios e institutos en la Comunidad) que se celebrará mañana en las Cortes. El primero en disparar ha sido el portavoz popular en la comisión, José Juan Zaplana, quien ha anunciado que mañana pedirá "la dimisión de la presidenta de la comisión de investigación de Ciegsa por ocultar un escrito remitido a la comisión por Rafael Vicente Queralt, exsíndic de Comptes, tras las críticas a su intervención". Zaplana ha afirmado que "desde el primer día se viene funcionando con opacidad y ocultismo, hasta el extremo de que la propia secretaria de la comisión ha ejercido hasta ahora de portavoz de un grupo. No ha habido ecuanimidad y su dimisión como secretaria tras la denuncia del PP así lo corrobora".

El portavoz popular ha explicado también que la diputada de Compromís Marian Campello "ocultó un escrito remitido el pasado 12 de julio por el exsíndic, para que se diera traslado a todos los miembros de la comisión, en el que Rafael Vicente Queralt explicaba que su comparecencia, en la que ofreció datos y cifras sobre lo recogido en los informes de auditoría de la Sindicatura de Cuentas a la empresa Ciegsa, fue correcta, imparcial y objetiva". Sin embargo, ha lamentado que el compareciente "haya tenido que presentar un nuevo escrito dirigido a la Mesa de Les Cortes para que los componentes de la comisión pudiéramos conocerlo y tener acceso a él. Esto es un ejemplo de la idea de la democracia y de la transparencia que tiene Compromís: si no me gusta algo, lo censuro y lo guardo en un cajón para que no sea conocido. A Compromís no le importa coartar, limitar la libertad de expresión y ocultar información. Critican a los demás aunque sea faltando a la verdad, pero ellos no toleran la más mínima discrepancia aunque sea demostrada con datos objetivos, no con opiniones", ha apostillado en un comunicado.

Poco después ha llegado la réplica socialista. Los portavoces en la comisión de investigación de Ciegsa, Ana Barceló y Alfred Boix, ha pedido al exconseller de Educación y actual vicepresidente segundo de las Cortes, el expopular Alejandro Font de Mora, "que reflexione y venga mañana a la comisión de investigación de Ciegsa con la voluntad de arrojar de una vez por todas luz a uno de los capítulos más negros de la historia de la Comunidad". De hecho han recordado que Font de Mora comparece mañana en la comisión "porque fue el conseller de Educación que más tiempo estuvo en el cargo y el que controlaba el departamento en la época de Caturla, de los sobrecostes y de los barracones" y, por ello, han incidido en la importancia de su testimonio "para aclarar mucha de las dudas que tenemos los grupos parlamentarios en las Cortes y también seguro que la justicia".

Así los socialistas han recordado que la gestión en Ciegsa, los sobrecostes millonarios, las mordidas y los trabajadores zombies están siendo investigados en la actualidad por los tribunales "con numerosos empresarios y cargos próximos al PP en el punto de mira" y han incidido en que "aunque el objetivo de esta comisión es ceñirnos única y exclusivamente en determinar si existieron o no responsabilidades políticas, entendemos que el máximo responsable de Educación de la época tiene mucho que decir respecto a la gestión de esta empresa pública que dependía directamente de su departamento".