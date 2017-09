Marzà y Oltra cargan contra un diputado del PP por vetar a un cantante valenciano

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y el conseller de Educación, Vicent Marzà (ambos de Compromís) arremetieron ayer contra el diputado del PP en el Congreso Joaquín Albaladejo por tratar de impedir un concierto de Pep Gimeno «Botifarra» en Torrevieja. Tal y como ha venido informando este diario en los últimos días, el parlamentario alicantino hizo un llamamiento al Ayuntamiento salinero para que no cediera espacios para el Día Europeo de las Lenguas al entender que esas jornadas tenían tintes «pancatalanistas». En ellas tiene previsto actuar, entre otros, Pep Gimeno «Botifarra», un referente cultural de la Comunidad que desde hace décadas se dedica a recopilar y difundir canciones de la tradición oral valenciana.

Pues bien, tanto Oltra como Marzà censuraron ayer ese «veto». «Esas actitudes se asemejan bastante a un régimen que afortunadamente dejamos atrás y se parecen mucho a la censura previa», zanjó la vicepresidenta del Consell tras la sesión plenaria del Ejecutivo. Y añadió: «Volvemos a los enemigos de la libertad, no entiendo por qué en democracia alguien quiere imposibilitar que otro haga lo que le gusta. El PP sigue sin entender que la democracia no es la tiranía de la mayoría. Si a ti no te gusta cómo canta una persona no vayas, no es obligado, pero por qué imposibilitar que a tu vecino que sí le gusta lo vea. Aquí tiene que poder bailar y cantar todo el mundo lo que le gusta y nadie ser obligado a hacer lo que no le gusta».

Su compañero en el Consell Vicent Marzà se postuló en términos similares. «En una democracia este tipo de prohibiciones van más allá de lo que uno partidistamente pueda pensar. Además, pocas personas representan, como Pep Gimeno, la cultura valenciana. Él es uno de los máximos exponentes de la cultura popular valenciana. Marzà, por último, lamentó el «cinismo» del PP. «El PP, durante el mandato de Alberto Fabra, le condecoró con la máxima distinción cultural de la Generalitat».

Por otro lado, el PP de Xàtiva (Valencia) se desmarcó ayer de Albaladejo y le mostró su apoyo en un tuit: «Pep Gimeno Botifarra es un referente para los valencianos y tiene todo nuestro apoyo y respeto».