EU reconoce el viaje de 10 días de su líder a Cuba y se niega a justificar sus gastos en la Diputación

La diputada Raquel Pérez alega que carece de personal para poder elaborar el detalle de su contabilidad.

Esquerra Unida seguirá sin hacer públicas las cuentas de su grupo en la Diputación de Alicante después de que este diario haya sacado a la luz que su líder autonómico, David Rodríguez, viajó a Cuba al funeral de Fidel Castro con dinero público de la institución provincial, algo que el propio dirigente reconoció ayer a este periódico. La portavoz y única representante de EU en la Diputación, Raquel Pérez, alegó ayer que ella sola no da abasto para poder hacer frente al trabajo diario en la institución y tener que presentar periódicamente los detalles sobre los gastos e ingresos. Pérez apeló a la falta de personal en el grupo después de que su único asesor, Francesc Agulló, se cogiera una baja médica y su posterior dimisión por una acusación de «mobbing» que estaba ejerciendo contra él la diputada.

A la crisis desencadenada por la guerra entre Pérez -de la cuerda del actual líder de EUPV- y su asesor -más en la línea de Rosa Pérez, que perdió la votación interna a la secretaría general- se han sumado las voces internas dentro de la formación que piden explicaciones a Pérez, su acta de diputada provincial y su expulsión del partido. De momento, el diputado de EU en el Congreso, Ricardo Sixto, y la secretaria de Política Municipal de la coalición, Estefanía Candel, dos de los cargos más importantes de la formación de izquierdas, han solicitado una reunión extraordinaria de la ejecutiva para abordar la situación en la Diputación de Alicante y exigirle a la diputada que justifique las cuentas de la asignación de dinero público que recibió de la institución provincial en 2016.

EU ha sido la única formación junto al PSPV que no ha publicado las cuentas del grupo pese a que votaron en el pleno de julio pasado una moción de Compromís para que los grupos políticos las hicieran públicas, una sesión plenaria en la que Raquel Pérez se mantuvo callada en todo este punto, como refleja, además, el acta oficial. La moción no cuajó al votar el PP en contra de la misma recurriendo al voto de calidad del presidente César Sánchez al abstenerse el diputado Fernando Sepulcre. Aunque algunos partidos solo se han limitado a dar la cifra global de ingresos y gastos, EU en la Diputación no ha ofrecido ningún dato al respecto.

Desde la dirección autonómica, su coordinador, David Rodríguez, admitió ayer que pasó diez días en Cuba coincidiendo con el funeral de Fidel Castro, pero que ese viaje se produjo como responsable de la asociación de amigos con Cuba José Martí, con la que el grupo de EU en la Diputación colabora, como en esta caso, en múltiples ocasiones. «Es un viaje que se hizo con la asociación, del que yo mismo di cuenta en redes sociales y quien quiera ver esto de otra manera está poniendo el foco claramente en una intención dañina», dijo. Estos contactos con Cuba a través de la asociación han permitido, indicó, que ayuntamientos de la provincia como l'Alfàs del Pi o Aspe financien otros proyectos por la difusión y promoción de la vida y obra del poeta cubano Nicolás Guillén y que otros como La Vila Joiosa o Altea impulsen campañas de donaciones a través del envío de contenedores. El líder de EU añadió que hay visitas a Cuba que se plantean desde el punto de vista de la colaboración política «porque el internacionalismo solidario forma parte de nuestra ideología». Recordó que, de la misma manera, se han hecho acciones con asociaciones de apoyo al pueblo saharaui. La dirección de EU, en todo caso, sigue sin pronunciarse sobre si tomará medidas contra la diputada por las acusaciones de «mobbing».

Desde el equipo de gobierno de la Diputación, su portavoz, Carlos Castillo, destacó que el caso de EU en la Diputación es el del «alguacil alguacilado». «Su diputada quiere fiscalizar a todo el mundo pero luego nos encontramos estas cosas», dijo. Añadió que le pareció «raro su silencio» en el pleno en el que se abordó la publicidad de las cuentas de los grupos en el mes de julio y adelantó que se le pedirán explicaciones en el próximo pleno. El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, también anunció que su grupo volverá a llevar al pleno provincial la misma moción que presentó en julio para recuperar el debate de la publicación de las cuentas. «Somos el primer grupo en publicarlas y dar el detalle», aseveró e hizo hincapié en que esa moción no salió adelante por los votos del PP.

El portavoz del grupo socialista, José Chulvi, pidió revisar el reglamento que regula las ayudas porque si éstas no contemplan este caso habrá que pedir que se devuelva el dinero. La factura por el viaje, como publicó este diario, ascendió a 1.150 euros. El diputado no adscrito Fernando Sepulcre acusó a la diputada de EU de ser la primera que estando en contra de la subida de la asignación económica a su grupo «cogió todo el dinero». Se preguntó por qué le paga el viaje a Cuba al líder autonómico de Esquerra Unida. «Que se lo pague de su bolsillo», indicó. Precisamente fue Sepulcre el primer diputado de la actual corporación que «la lio» con los gastos del grupo, al intentar pagar con ellos la revisión de su coche particular.