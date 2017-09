Nomdedéu deja inactivo su Twitter para "reflexionar" tras las críticas por un mensaje sobre la enfermedad de Zaplana

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha decidido dejar inactiva su cuenta de Twitter para "reflexionar" tras las numerosas críticas recibidas después de colgar un mensaje en el que decía en valenciano: "El País Valencià es un lugar fantástico, se escapa una vaca en Burriana, aparece una cabra en un hospital de València y hoy he visto a (Eduardo) Zaplana".



A ese tuit le siguió otro en el que precisaba que "costaba reconocer" al expresidente de la Generalitat, "sin nariz y parece que la enfermedad le consume, muy deteriorado".



En un hilo de mensajes --ya borrado-- en el que también participó, a raíz del primer mensaje, la diputada de Compromís en las Corts Mireia Mollà, que aseguraba podría "morir una semana de risa" con ese tuit, muchos internautas reprocharon al responsable de Empleo que se refiriera así a una persona enferma.





Este Tweet ha molestat a alguna gent perquè el P. Zaplana està malalt. Doncs lamente que s'ho prenguen així, i em disculpe. https://t.co/C336kG6iDY — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) 18 de septiembre de 2017

El meu compte a Twitter no pot afectar el bon treball que fa tot un equip a la SA i el SERVEF. El deixe inactiu per a reflexionar — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) 20 de septiembre de 2017

Tanto es así que el propio Nomdedéu colgó otro mensaje de disculpas: "Este tweet ha molestado a algunas personas porque el president Zaplana está enfermo. Pues lamento que se lo tomen así y me disculpo". En otro tuit incidió en que no quería hacer "ninguna broma" sobre una enfermedad que ha matado a su padre y a una hermana y explicó que hizo "una descripción" de cómo se lo encontró "sin ánimo de más".El presidente de la gestora del PP de València,, exigió este martes al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que destituyera de inmediato de su cargo a Nomdedéu, al considerar que "ha venido a la política solo a reírse de todos".En el último mensaje que ha colgado Nomdedéu, en valenciano, se puede leer: "Mi cuenta en Twitter no puede afectar al buen trabajo que hace todo un equipo en la SA (Secretaría Autonómica) y el Servef. La dejo inactiva para reflexionar".