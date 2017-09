Sánchez ofrece un pacto al PSPV para vetar el impuesto

? El presidente de la Diputación, César Sánchez, rechazó la decisión de las Cortes de instar al Consell a que fije una tasa turística que grave las pernoctaciones hoteleras y tendió la mano a los socialistas para resolver un tema que va contra un sector que funciona. «Al sector turístico no se le puede castigar por la ocurrencia de un socio de gobierno. Me consta además el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, no está de acuerdo», dijo.