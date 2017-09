César Sánchez tiende la mano al PSOE para impedir la tasa que grave al turismo

El presidente de la Diputación, César Sánchez, ha rechazado hoy la decisión de las Cortes de instar al Consell a que fije una tasa turística que grave las pernoctaciones hoteleras y en apartamentos de la Comunidad Valenciana y contra el que se ha posicionado el sector turístico, el PP y el propio secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer.

Sánchez, minutos antes de participar en un foro empresarial en el ADDA, ha calificado de "ocurrencia de Podemos el imponer una tasa a un sector que crea empleo, que da trabajo y que tira de al economía de la provincia de Alicante. Tiendo la mano al PSOE a resolver un tema que va contra un sector que funciona. Al sector turístico no se le puede castigar por la ocurrencia de un socio de gobierno. Me consta además el secretario autonómico de Turismo, Colomer, no está de acuerdo".

Sánchez ha pedido, en este sentido, que "lo que necesita el sector turístico es más ayudas y menos trabas. El Consell tiene ahora mismo más dinero que nunca gracias a los 1.500 millones de euros que le ha transferido el Gobierno de España y lo que debe hacer es administrarlos bien y no aceptar ocurrencias como las de Podemos o pedir ahora a los ayuntamientos que construyan los colegios".