Oltra aboga por abrir una «reflexión» y Colomer apela a llegar a un acuerdo con el sector turístico

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, se pronunció ayer sobre el apoyo de las Cortes a la tasa turística, en el Debate de Política General, una materia sobre la que considera que se debe «reflexionar» porque, según recalcó, «no puede ser un escenario de tasa o café para todos igual». Así, hizo hincapié en que se trata de una propuesta «abierta», ni «cerrada ni tasada», sobre la que se abrirá una reflexión y actuarán en consecuencia.

Mónica Oltra se pronunció en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, después de que el pleno del Debate de Política General concluyera en la madrugada de este viernes con el apoyo de la Cámara a la implantación de una tasa turística planteada por Podemos que ha contado con el apoyo de Compromís y de cinco diputados no adscritos --los cuatro ex de Cs y la ex de Podemos-, frente a la abstención de PSPV y Ciudadanos y el rechazo del PP.

En este marco de criterios encontrados en la Cámara, la vicepresidenta, no obstante, rechazó que la disparidad pueda ser fruto de división en el seno del Consell, apoyado parlamentariamente por Podemos. «Siempre hemos solventado muy bien nuestros debates porque cuando hay más opinión hay más riqueza», defendió, para añadir que el actual gobierno tiene la capacidad de convencerse y escucharse. «Me parece una manera de actuar muy unida», dijo, para mostrarse «absolutamente convencida de que no habrá división».

Por su parte, el secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, señaló que «nada se puede ni debe hacerse sin el consentimiento, la complicidad y el guión del propio sector turístico, que ya está acosado por una presión fiscal suficientemente elevada». Colomer además mostró «máximo respeto a lo que aprueben los grupos y a todo aquello que se produzca y se forje en el parlamento valenciano, que es donde reside la soberanía popular». A partir de ahí destacó que la posición del PSPV ha sido la de no contemplar la tasa «porque pensamos que los caladeros de nuevos ingresos están en la persecución de la economía sumergida».