La manifestación contra la infrafinanciación será el 28 de octubre

La manifestación contra la infrafinanciación y la infrainversión del Estado en la Comunitat Valenciana se celebrará en València el próximo 28 de octubre. La convocatoria correrá a cargo de los sindicatos CC OO y UGT, que serán los que inviten finalmente a los partidos, sindicatos, autoridades y organizaciones empresariales a la protesta. Al no convocarla el Consell, como estaba previsto en un principio, se pretendía evitar los recelos de partidos políticos como el PP, o de los propios empresarios, que manifestaron sus dudas a la hora de participar si la marcha no era unitaria y no estaban todos los grupos parlamentarios.

En un principio se pensó en convocar la manifestación en la fecha simbólica del Nou d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, pero el temor a que el referéndum catalán, previsto para el día uno, eclipasara la movilización de València ha retrasado su celebración. Finalmente, la cita será tres semanas después para que la protesta valenciana no pase desapercibida, aunque el Consell y los empresarios eran partidarios de programarla para los meses siguientes.



Sin unanimidad

Hasta ayer, la patronal aún no había confirmado su participación. En agosto, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, manifestó que «cuanta más participación, mejor» y que era importante que la marcha «no fuera contra nadie», sino «a favor de la Comunitat Valenciana». Finalmente, Navarro confirmó ayer que la patronal no apoyará la manifestación ante la falta de consenso y unanimidad entre los partidos políticos. Así lo reconoció al término del encuentro que mantuvo con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues.

Otra cosa es el manifiesto por la financiación que el máximo dirigente de la patronal ha negociado durante este verano con los secretarios generales de UGT y CC OO-PV, Ismael Sáez y Arturo León, respectivamente. Navarro respalda el manifiesto y las actuaciones que en base a él se desarrollen, pero «la manifestación no es el primer objetivo», remarcó el presidente de CEV. El comité ejecutivo de la CEV, que se celebra hoy, deberá ratificar el citado manifiesto, que cuenta con el aval de su presidente. El sindicato Intersindical, por su parte, hace un mes ya mostró su malestar al no haberse podido sentar en la mesa con los agentes que han redactado el manifiesto, al que se deberán sumar las entidades que estén de acuerdo con la reivindicación.

Entre los dirigentes empresariales tan sólo el presidente de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata, a la sazón máximo responsable de la Confederación de Cámaras de la Comunidad, afirmó el pasado 31 de agosto -tras un encuentro con el jefe del Consell, Ximo Puig, junto a grandes empresarios y directivos de entidades financieras- que existen motivos para respaldar la manifestación por la financiación injusta que recibe la autonomía por parte del Gobierno central.

La unidad que reclamaban los empresarios para participar será complicada de conseguir, puesto que el PP ya anunció que no irá a la manifestación que reclama una financiación más justa para la Comunidad Valenciana. La líder valenciana, Isabel Bonig, considera que no corresponde esta negociación con el Gobierno central «detrás de la pancarta», como ya publicó este periódico.