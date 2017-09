Sepulcre carga contra Giraldo por acusar al PP de comprar su voto en la Diputación

El diputado provincial no adscrito, Fernando Sepulcre, convertido en el único tránsfuga en la Diputación alicantina al mantener su acta tras abandonar en junio de 2016 la formación política por la que fue elegido (Ciudadanos), cargó ayer contra la portavoz provincial del partido naranja, Yaneth Giraldo, después de que ésta le acusara de votar con el PP en la Diputación a cambio de un sueldo que supera al del presidente de la Generalitat. «La señora Giraldo siempre que no tiene nada que decir recurre a mí, y lo hace habitualmente porque no se entera de nada», manifestó Sepulcre.

El diputado lamentó que cada día le sorprende más «la hipocresía y el cinismo de Ciudadanos». «La razón principal por la que me fui del partido fue precisamente por lo que Giraldo está criticando sobre clientelismo, me querían obligar a meter a su gente. Me negué y no gustó y ahí empezó todo», señaló. «Cs está dirigido por expulsados del Partido Popular de Alicante y la Comunidad Valenciana, con viejas políticas viciadas», añadió, y acusó a la portavoz de Cs en Alicante de una «desafortunada mención a la Agencia Provincial de la Energía», en la que pidió transparencia para el puesto de director de la misma. «Una agencia que se creó precisamente para el coordinador provincial de Cs actual. Esto es cinismo y tener muy poca vergüenza», dijo en un comunicado.

Sepulcre también se refirió a a las críticas de Giraldo por dar su apoyo al PP de la Diputación para sacar adelante subvenciones nominativas que se irán a municipios en los que son alcaldes diputados provinciales del PP. «Sobre las ayudas y subvenciones le invito a que mire las ya dadas a otras poblaciones con los mismos habitantes que Busot y Mutxamel, ya que pueblos donde gobiernan otros partidos han recibido casi más del doble que estos en el 2016 y 2017». «Yo siempre voy a votar lo que crea más justo para Alicante y su provincia», sentenció.