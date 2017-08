Puig intenta zanjar el debate sobre Innovación: «Las decisiones se tomarán desde Alicante»

El presidente asegura que las decisiones se tomarán desde el PROP.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, intentó ayer zanjar la polémica creada en torno a la duplicidad de sedes de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), que según el propio Consell tendrá una sede institucional en Alicante, ubicada en la planta trece del edificio PROP de Alicante, y otra sede «operativa» en Valencia en la céntrica plaza del Ayuntamiento de la ciudad del Turia. El jefe del Consell aseguró que el organismo tendrá su sede en Alicante, en donde se reunirá el Comité Ejecutivo de la Agencia y desde donde se tomarán todas las decisiones en materia de innovación.

Puig realizó ayer en Valencia, tras una reunión con el secretario autonómico de Turismo, Frances Colomer, sus primeras declaraciones públicas tras las críticas de los empresarios alicantinos, que la semana pasada expresaron su malestar al conocer la existencia de las instalaciones de Valencia, y se mostró dispuesto a calmar los ánimos en el tejido empresarial aseverando que la sede de Alicante será el centro de toma de decisiones, sede institucional de la Agencia y por tanto el centro de la Innovación en la Comunidad Valenciana.

Al ser preguntado por las quejas de algunos empresarios alicantinos que entienden que en Alicante solo estará la sede institucional de este organismo y que las operaciones se gestionarán desde València, el jefe del Consell aprovechó para lanzar indirectas a Coepa y Cepyme, organizaciones empresariales cuya relación con el Consell no pasa por su mejor momento y que se han mostrado especialmente críticas con la duplicidad de sedes de la Agencia. «Me hubiera gustado que algunos de esos empresarios hubieran tenido tanta capacidad de apoyo a la propia creación de la agencia como a sus críticas». Añadió que la AVI tiene un carácter «basado en la economía del conocimiento y en la nueva economía que no está tan territorializada». Puig explicó que la Agencia Valenciana de la Innovación no va a tener muchos funcionarios y que las relaciones se van a producir en todo el ámbito de la Comunidad. «Ahora bien, la sede y donde se van a tomar las decisiones va a ser Alicante», puntualizó. Así, reiteró que la capitalidad y la referencia institucional de este organismo estará en la capital alicantina, que es «donde se van a reunir los Comités Ejecutivos».

Asimismo, esta sede contará con parte de los empleados públicos que conformarán su plantilla y que no serán muchos,según Puig, «porque la agencia responde a la necesidad que tenemos de vincular la nueva economía con el tejido empresarial valenciano». Por ello, consideró que se ha creado «una polémica artificial» y deseó que «todos en el mundo de la economía estén situados en el mismo carril y a favor de la innovación».