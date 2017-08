Podemos pide al Consell romper con las Diputaciones

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, ha asegurado este viernes que la formación ve "urgente" que el Consell "apueste en serio" por "una ruptura con el modelo ineficaz de las Diputaciones" y aboga por mejorar la administración superando estos órganos y reforzando el poder de municipios y comarcas.

Estañ ha apuntado en un comunicado que uno de los objetivos de esta legislatura "debe ser el de revisar el papel de las Diputaciones provinciales, que en el territorio valenciano han sido uno de los grandes focos de corrupción y opacidad".

Al respecto, ha subrayado que "ni una sola" de las tres corporaciones provinciales en la Comunitat "han estado a salvo de los escándalos; de hecho los tres expresidentes del PP de las tres Diputaciones, Carlos Fabra, Alfonso Rus y Jose Joaquín Ripoll, han estado directamente implicados en casos de corrupción".

"Las Diputaciones han ejercido como un instrumento para el clientelismo por el que los recursos locales no se distribuyen según necesidades sociales, sino por intereses de partido", ha apuntado Estañ.

El dirigente de Podemos lo atribuye a que las corporaciones provinciales "tienen un margen elevado de gasto discrecional que ha sido usado para beneficiar a los Ayuntamientos amigos, ocasionando que recursos que provienen mayoritariamente de transferencias del Estado o de la Generalitat y que podrían destinarse directamente a los municipios que actualmente se hayan infrafinanciados, sean retenidos para ser repartidos en función de intereses de partido sin atender a criterios sociales".

Como ejemplo, cita el Fondo de Cooperación "en el que muchos Ayuntamientos de la provincia de Alicante han dejado de ingresar fondos de libre disposición por la negativa de la Diputación a adherirse o la renuncia a integrar fondos dedicados a memoria democrática".

CRITERIOS DE FISCALIZACIÓN

Asimismo, ha recordado que las Diputaciones son "organismos que se eligen por elección indirecta, no emanan directamente de la voluntad popular", por lo que sostiene que se convierten en organismos que acaparan "una enorme influencia sobre la vida municipal pero que en cambio no están sometidos a los mismos criterios de fiscalización y control democrático que los Ayuntamientos".

"En el contexto actual hay que dar a los municipios una mayor autonomía financiera dotándolos de recursos adecuados y favoreciendo la cooperación entre ellos a través de la mancomunación comarcal", ha manifestado Estañ. De este modo, cree que "podrían abaratar el coste de los servicios ofreciéndolos conjuntamente y elaborar estrategias comunes de promoción social y económica adaptadas a la realidad de cada territorio".

Según Estañ, "el Consell debe desarrollar su propia agenda municipalista y no delegarla en las Diputaciones" y ha añadido que es "fundamental" que las administraciones "actúen de manera coordinada para evitar las duplicidades en competencias, así como asegurando criterios de transparencia y participación que resulten en una mayor eficacia y control democrático para que el dinero de los ciudadanos se use en su beneficio y no sea malgastado o vaya destinado a generar redes clientelares".