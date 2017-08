Marzá comparecerá en Les Corts en septiembre antes del inicio de curso

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha solicitado comparecer en Les Corts a principios de septiembre para informar acerca del decreto de plurilingüismo antes del inicio del curso escolar.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz adjunta del grupo socialista en Les Corts Valencianes, Rosa Peris, tras la junta de portavoces parlamentarios celebrada hoy en Les Corts.

En esta junta PP y Ciudadanos han solicitado la comparecencia de Marzá en la diputación permanente, si bien esta petición ha sido rechazada por PSPV-PSOE, Compromís y Podem porque, según ha explicado Peris, la Diputación Permanente "es un organismo serio y de urgente necesidad y ninguna de las comparecencias que han planteado reúnen los requisitos suficientes", ha afirmado.

A este respecto, la portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs), Merche Ventura, ha señalado que "nadie sabe qué va a pasar, sigue reinando la incertidumbre en la comunidad educativa y no entendemos la negativa del conseller Marzà a comparecer en Les Corts para dar explicaciones sobre ese plan B anunciado para el modelo plurilingüismo pero que nadie conoce con detalle".

Al respecto, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha anunciado que "el plan B de Marzá del que todos hablan es ese recurso de reposición a la suspensión cautelar del decreto, que ya esta formulado al tribunal".

Por su parte, Peris ha recordado que la conselleria de Educación ha interpuesto un recurso de reposición y ha señalado que "hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no se pronuncie, no se pueden modificar las cosas sobre la nada".

"Es probable que antes de la comparecencia de Marzá, el TSJ se pronuncie, cuando lo haga escucharemos lo que diga y el Consell cumplirá escrupulosamente la sentencia, pero por ahora no hay nada que modificar", ha aseverado.

Ferri ha recordado que "como el TSJ no ha querido derivar el caso a los responsables de guardia en el tribunal, la resolución se va a retrasar"; a lo que Peris ha añadido que "el recurso de reposición podría terminar levantando esa suspensión, por lo que no se debe dar por sentado un pronunciamiento que aún no se ha producido".

"Una vez el TSJ resuelva se sabrá qué medidas son las que ha de tomar el Consell y, por tanto, estará habilitado para hacerlo", ha asegurado la portavoz socialista.

"El caos que intentan sembrar Ciudadanos y PP es desmedido y exagerado ¿Hay problemas en el sistema educativo valenciano? Si, muchos, pero desde luego el plurilingüismo no es uno de ellos como quieren hacer ver PP y Ciudadanos", ha defendido la portavoz socialista.