Puig defiende la gestión del Botànic y García reprocha el peso de Compromís

La defensa de la gestión del Consell frente a la crítica por la inacción en el PSPV. Tras casi dos horas de debate, los mensajes fuerza de Ximo Puig y Rafa García han quedado muy claros esta mañana tras el cara a cara entre los dos candidatos a la secretaría general del PSPV, que se decidirá en las primarias de este domingo.

La defensa del Botànic y de sus políticas como solución para superar las fracturas sociales, la defensa de un partido valencianista, federalista y no sucursalista, que pueda tomar decisiones como la Entesa al Senado; el anuncio de que habrá cambios profundos en la ejecutiva futura del PSPV y la reclamación de una lealtad de ida y vuelta al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, apuntalan el discurso de Ximo Puig, que también ayer pidió disculpas por algunas decisiones adoptadas.

El candidato Rafa García mantiene que el partido tiene unos resultados electorales pésimos, que la gestión institucional la lleva Compromís y la orgánica no existe. Por eso necesita una revitalización y una revolución de la militancia para participar en la toma decisiones. También reprocha a Puig que optara por el modelo centralista de Susana Díaz cercano al PP y que tomara unilateralmente la decisión de abandonar la ejecutiva para propiciar la caída de Pedro Sánchez el pasado octubre. 'La militancia esta avergonzada por lo ocurrido y no es creíble que quien no ha dado explicaciones quiera ser secretario general' lanza García.

'La superioridad moral no la tiene nadie, el gobierno va bien, que no te sepa mal decirlo' ha respondido Puig, que incluso ha acusado a García de hacer demagogia con el discurso de que el partido ha caído de 38.000 a 18.000 militantes. También en Burjassot, municipio del que es alcalde, se han perdido militantes, reprocha. Puig asegura que el partido está vivo y lo demuestra el trabajo diario que se hace en los ayuntamientos.

El debate, que ha durado hora y media en la sede de Blanqueries, lo ha moderado la presidenta de la Unió de Periodistes, Noa De la Torre, ha tenido un formato ágil que ha permitido réplicas y no ha estado exento de tensión, aunque ha tenido demasiadas interrupciones.